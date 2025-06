Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano

Milano, 23 giugno 2025 – Allerta arancione per le ondate di calore domani e mercoledì a Brescia e Milano. Settimana di grande, gradissimo caldo in Lombardia, soprattutto in pianura con l’afa che aumenterà le temperature percepite di quelle reali. Lo dicono le previsioni meteo ma anche il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, con le previsioni a 24, 48 e 72 ore per 27 città.

Martedì 24 giugno

Domani è previsto bollino arancione (allerta di livello 2, che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute per bambini, anziani e fragili) in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino.

Mercoledì 25 giugno

Mercoledì invece saranno a 12 le città con il bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona.

Servizio 1500

Da oggi è attivo il servizio di pubblica utilità 1500, gestito dal Ministero della Salute in sinergia con l'Inail, per fornire informazioni ai cittadini su come proteggersi dal caldo. Il 1500 è gratuito e sarà attivo dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Gli operatori forniranno ai cittadini: consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, con particolare riferimento alle persone più fragili; orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni; informazioni per la tutela della salute dei lavoratori impegnati in attività all'aperto per ridurre i rischi da esposizione solare; counseling di tipo medico sanitario attraverso la collaborazione dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute.

Piano caldo estate 2025

Il 1500 si aggiunge alle attività già messe in campo dal Ministero della Salute con il Piano Caldo Estate 2025, operativo da fine maggio. Dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre, si possono consultare sul sito del Ministero i bollettini sulle ondate di calore. Il Piano Caldo, come ogni anno, si avvale del Sistema di sorveglianza della Mortalità giornaliera e del Sistema di sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso che consentono di identificare tempestivamente situazioni di emergenza sanitaria e attivare interventi di prevenzione sulla popolazione. Sul sito del Ministero inoltre è consultabile il decalogo per proteggersi dalle ondate di calore.