Meteo Milano e Lombardia, l’anticiclone Pluto spalanca la porta al caldo e all’afa: temperature roventi

Milano, 23 giugno 2025 - Caldo e ancora caldo. Secondo gli esperti del Centro Geofisico Prealpino l’alta pressione africana, l'anticiclone Pluto, si estende sull'Europa occidentale e sull'Italia per tutta la settimana con temperature oltre la norma stagionale.

Un nome, Pluto, che – spiegano gli esperti de Il Meteo.it – "non passa inosservato, ispirato ai demoni pagani che, nella tradizione, sono stati poi assimilati all’Inferno dantesco. E, vista la situazione, il paragone con l’inferno è tutt’altro che esagerato. Pluto porterà con sé un’ondata di caldo davvero intensa, destinata a far salire la colonnina di mercurio su valori decisamente estremi per il periodo il tutto condito da una contesto meteo decisamente stabile”.

A Milano temperature percepite anche oltr i 35 gradi

Giovedì il transito di una perturbazione atlantica sull'Europa centrale aumenterà temporaneamente la tendenza temporalesca. Temperature massime sempre oltre i 30 gradi con punte anche di 34 ma il calore percepito sarà superiore per effetto dell’altissima umidità e della scarsa ventilazione soprattutto nelle città e in pianura.. Tra giovedì è venerdì un rapido passaggio temporalesco dovrebbe diminuire la morsa del caldo e soprattutto l’afa.

Ecco le previsioni meteo lombarde

Lunedì 23 giugno

Soleggiato e caldo. Solo qualche velatura di nubi alte, e forse un temporale pomeridiano tra Alpi e Prealpi, altrove asciutto. Temperatura: massima tra i 30 e i 32 gradi minime tra i 18 e 21 .

Martedì 24 giugno

Soleggiato e caldo più afoso sulla pianura. In montagna annuvolam Caldo torrido in città, piazza Gae Aulenti a Milano : temperature massime tra i 31 e i 33 gradi, minime tra i 19 e 22.

Mercoledì 25 giugno

Soleggiato, molto caldo. Afoso sulla pianura e nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rari temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature massime tra i 32 e i 34 gradi minime tra i 20 e i 23.

Giovedì 26 giugno

Soleggiato e molto caldo in pianura. Più variabile su Alpi e Prealpi con temporaneo aumento della tendenza temporalesca.

Venerdì 27 giugno