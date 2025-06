Caldo insopportabile? Ecco le 5 migliori piscine naturali (gratis) a un’ora da Milano

Milano brucia. E mentre l’asfalto si scioglie sotto un caldo implacabile, c’è una verità che ogni milanese dovrebbe conoscere: non serve andare fino in Liguria per trovare un po’ di refrigerio. Basta un’ora di auto – al massimo novanta minuti – per trasformare una giornata torrida in un tuffo liberatorio.

Senza voler citare i grandi laghi, la Lombardia nasconde piccoli paradisi acquatici dove l’acqua è cristallina e l’aria sa ancora di montagna. Laghi dove Stendhal si perdeva in contemplazione, pozze naturali scavate dal tempo, oasi balneari che sembrano uscite da una cartolina. E poi c’è l’Idroscalo, il “mare” metropolitano, che con questo caldo diventa irresistibile. Ecco cinque destinazioni diverse, cinque modi per dire addio a un termometro che non sembra voler scendere sotto i trenta gradi.