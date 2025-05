Allerta gialla in Lombardia per temporali e allagamenti: dove e quando arriva la pioggia

Il weekend dal sapore estivo sta già per diventare un ricordo. Un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche è in arrivo con precipitazioni abbondanti sulla Lombardia e rischi correlati. Una parentesi breve che, ci si augura, non provochi i danni che si sono registrati in occasione degli ultimi rovesci su Milano.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha infatti emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 21 di lunedì 26 maggio che si protrae fino alle ore 14 di martedì 27 maggio. Allerta gialla anche per rischio temporali, sempre dalle ore 21 di oggi e fino alle ore 9 di domani mattina. Le aree interessate sono quelle dei laghi e delle prealpi, orobie bergamasche, nodo idraulico di Milano (capoluogo e hinterland), pianura centrale e orientale.

L’avviso

“Durante l'allerta meteo, recita il consueto avviso della Protezione Civile, si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo"

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 27 maggio 2025

Cielo da nuvoloso a poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino deboli precipitazioni residue sulla bassa pianura occidentale, nel pomeriggio possibili deboli precipitazioni sulla pianura centrale e orientale Temperature stazionarie. Venti deboli di direzione variabile.

Mercoledì 28 maggio 2025

Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Venti deboli variabili.

Giovedì 29 e venerdì 30 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Asciutto. Ventilato da Nord. Caldo con temperature massime in lieve aumento.