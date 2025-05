Violento temporale si abbatte su Milano. Nubifragio nel Cremonese: allagamenti e scuole chiuse

Milano, 20 maggio 2025 – Il pomeriggio cominciato col sole si è concluso con un violento temporale che intorno alle 18 si è abbattuto sulla Milano e hinterland, ma anche in altre zone della Lombardia. A Milano, un temporale, dopo che il cielo si è fatto scuro, che per diversi minuti ha avuto un’intensità tale da provocare allagamenti in diversi punti della città, con le inevitabili code e rallentamenti lungo le direttrici più trafficate. Colpita in particolare la zona est della città. Viale Corsica, per esempio, si è trasformata in una vasca d’acqua.

Nel giro di pochi secondi piazza Duomo, come al solito affollata di turismi, si è svuotata

La fuga dei turisti

Tante le persone prese alla sprovvista e prive di ombrello. In centro, affollato come sempre di turisti, quando l’acquazzone si è abbattuto piazza Duomo si è improvvisamente svuotata: tutti al riparo all’interno della Galleria Vittorio Emanuele e sotto i portici, o all’interno di negozi e bar. Provvidenziali le pensiline alle fermate di bus e tram e le stazioni della metropolitana.

La tregua

Solo dopo circa mezz’ora l’acquazzone si è ridotto d’intensità. Ha tuttavia continuato a piovere fino a poco prima delle 20. Quanto avvenuto questo pomeriggio era del resto previsto. Nel corso della mattinata il servizio meteo regionale aveva diramato un’allerta gialla, proprio a partire dalle 14 e prolungato fino alla mezzanotte di oggi martedì 20 maggio.

I danni nel Cremonese

Anche nel Cremonese il maltempo si è abbattuto con una certa intensità, causando danni. Un violento nubifragio, con vento e grandine, nel pomeriggio ha colpito la provincia. Numerosi i sottopassi allagati, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. Particolarmente colpita la zona lungo via Bergamo e, in provincia, Castelverde. Lì e nella frazione di Costa Sant'Abramo, sono finite sott'acqua strade, case e scantinati così come le scuole, che domani rimarranno chiuse. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Graziella Locci. Problemi anche a Casalbuttano, Soncino, Malagnino e Gadesco. Oltre cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco.

Le precauzioni da adottare

Durante un'allerta meteo – comunica il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione – si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Il secondo temporale di maggio

Quello di oggi è il secondo violento temporale di maggio dopo quello che si era abbattuto sulla città la sera di martedì 13 maggio. In sole due ore, dalle 20 alle 22, erano caduti 60 millimetri d’acqua.