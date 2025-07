Grandine, raffiche di vento e temporali: scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia

Da un’allerta meteo all’altra in Lombardia: neanche il tempo di mandare in archivio l’ultimo avviso di Regione Lombardia ed eccone un altro pubblicato attorno alle 13.30 per annunciare nuovi possibili rovesci sui territori regionali per la serata di lunedì 7 luglio e fino all’alba di martedì 8 luglio: allerta arancione, quella per rischio moderato, per i temporali su quasi tutte le province lombarde dove risulta anche un alert giallo (rischio ordinario) per rischio idrogeologico.

Un albero caduto domenica a Milano a causa del forte vento

Le previsioni

Dalle ore centrali di oggi, lunedì 7 luglio, si prevede una graduale ripresa delle precipitazioni a carattere di rovescio e temporale con asse di propagazione Sudovest-Nordest. Le precipitazioni risulteranno inizialmente sparse a partire dai rilievi, mentre, verso il tardo pomeriggio/sera, tenderanno ad essere diffuse e a intensificarsi, con formazione di linee temporalesche in rapido transito da Ovest a Est. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, da grandine di medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Rischio grandine in Lombardia: allerta arancione per criticità moderata

I venti

Si attendono venti in pianura inizialmente deboli, mentre, da metà pomeriggio-sera, in rinforzo in concomitanza ai passaggi temporaleschi con raffiche tra 40 e 70 km/h (i valori di raffica sono associati al passaggio dei fenomeni precipitativi). Si prevedono venti in montagna, sotto i 1500 metri, moderati o forti, con velocità medie sopra i 700 metri tra 40 e 70 km/h.

Martedì 8: ancora rovesci

Per la giornata di martedì 8 luglio si prevedono ancora precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Nelle prime ore della notte si attendono precipitazioni diffuse sui settori centro-orientali, dove saranno possibili passaggi temporaleschi associati a fenomeni ancora di forte intensità, mentre sui settori occidentali saranno sparse. Dal primo mattino si prevedono precipitazioni in esaurimento da Ovest a Est, salvo residue. Dal pomeriggio si attende riattivazione sparsa, più probabile sui settori orientali e sui rilievi.

Si attendono venti in pianura da deboli a moderati nel pomeriggio, specie sulla pianura occidentale (velocità medie orarie tra 15 e 20 km/h, raffiche tra 40 e 45 km/h), verso sera tendenti ad attenuarsi fino a deboli. Venti in montagna sotto i 1500 metri dai quadranti settentrionali moderati o forti, con velocità medie sopra i 700 metri tra e 40 e 70 km/h.

La mappa del rischio

Allerta arancione per temporali (fino alle 6 dell’8 luglio):

Laghi e Prealpi Varesine

Laghi e Prealpi Occidentali

Orobie Bergamasche

Valcamonica

Laghi e Prealpi Orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura Centrale

Alta Pianura Orientale

Bassa Pianura Occidentale Centro-Occidentale

Bassa Pianura Orientale Centro-Orientale

Appennino Pavese

Allerta gialla per temporali (fino a mezzanotte del 9 luglio):

Valchiavenna

Media Bassa Valtellina

Alta Valtellina

Allerta gialla per rischio idrogeologico (fino alle 9 dell’8 luglio)