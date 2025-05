Previsioni meteo Lombardia, assaggio d’estate ma attenti ai temporali. Per il ponte del 2 giugno cosa ci aspetta?

Milano, 26 maggio 2025 - L’estate questa settimana (forse) bussa alla porta in Lombardia e per il ponte del 2 giugno la tendenza sembra essere positiva.

In Lombardia tra questa sera, lunedì 26 maggio, e martedì notte atteso un veloce peggioramento con acquazzoni e temporali anche piuttosto intensi, il tutto per il transito di un fronte da nordovest. Sulla base dei fenomeni previsti e in arrivo è stata valutata per la giornata di lunedì 26 maggio, allerta gialla sui settori più settentrionali della Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati nel pomeriggio da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Ma già da mercoledì è confermata la rimonta dell'anticiclone africano che porterà un assaggio di clima prettamente estivo.

Questa nel dettaglio la previsione meteo per i prossimi giorni in Lombardia

Martedì 27 maggio 2025

Cielo da nuvoloso a poco nuvoloso. Nelle prime ore del mattino deboli precipitazioni residue sulla bassa pianura occidentale, nel pomeriggio possibili deboli precipitazioni sulla pianura centrale e orientale Temperature stazionarie. Venti deboli di direzione variabile.

Mercoledì 28 maggio 2025

Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento. Venti deboli variabili.

Giovedì 29 e venerdì 30 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Asciutto. Ventilato da Nord. Caldo con temperature massime in lieve aumento.

Ponte del 2 giugno

Meteo, in arrivo un primo assaggio d'estate

Ovviamente si tratta di una tendenza non di una previsione ma, per gli esperti di Meteo.it “proprio in concomitanza con il passaggio tra maggio e giugno, assisteremo a un cambio di rotta radicale delle condizioni meteo. Sarà una rimonta anticiclonica decisa a spazzare via l'instabilità, garantendo un sensibile aumento delle temperature e il ritorno del sole quasi ovunque. Questa ventata di novità culminerà con il Ponte del 2 Giugno, l'occasione perfetta per tirare fuori dall'armadio l'abbigliamento estivo e godersi le prime gite all'aria aperta, magari con un tuffo inaugurale al mare. Aspettiamoci più caldo ma senza eccessi, con temperature massime mediamente comprese tra i 25 e 28 gradi, punte 30-33 gradi solo all'estremo Sud e in Sardegna. Insomma, l'estate bussa alla porta e pare decisa a entrare in grande stile.

Anche lunedì 2 giugno si manterrà all'insegna del caldo e della stabilità, regalando ancora splendide ore di sole su buona parte del Paese. Tuttavia, attenzione nel pomeriggio: correnti più fresche potrebbero raggiungere la Lombardia e il Nord in generale, innescando isolata instabilità.