Lodi, la Giunta incontra i residenti dei quartieri Fanfani e Pratello: “Siamo soffocati dal traffico”

Lodi, 5 giugno 2025 – Si sono conclusi martedì sera, all’oratorio Santa Francesca Cabrini di via Madre Cabrini, gli incontri promossi negli ultimi mesi per permettere ai residenti nei vari quartieri della città di confrontarsi con il sindaco e con la Giunta comunale su numerose tematiche. Un’opportunità per esprimere pareri e opinioni, porre domande e richieste specifiche. Quella di martedì, riservata ai cittadini dei quartieri Fanfani e Pratello, è stata l’assemblea più partecipata dell’intero ciclo.

I pullman in via Anelli

Numerosi i quesiti emersi e diverse le problematiche sollevate dalla cittadinanza. Tra le criticità manifestate una ha prevalso su tutte le altre: la viabilità, e in particolare i pullman che intasano via Anelli. Delusi dalla Giunta, infatti, i cittadini hanno fatto presente le loro preoccupazioni riguardanti la bonifica dell’ex Consorzio Agrario e i lavori all’ex Deposito Atm. Gli assessori Gianluca Scotti e Simone Piacentini hanno testimoniato una situazione dalla complessa risoluzione a causa degli inquinanti rinvenuti nel sottosuolo, delle tempistiche per la manutenzione ordinaria (considerate “inaccettabili” dai cittadini) e della scarsità di risorse a disposizione dell’amministrazione.

Sicurezza e parcheggi

Dito puntato anche contro la carente manutenzione del verde, il difficile rapporto con i proprietari dei cani, la gestione dei parchi, l’insufficiente presenza di agenti di polizia locale, la scarsa sicurezza stradale e i parcheggi selvaggi che spesso intasano le strade del quartiere, causando incidenti e mettendo a rischio pedoni e ciclisti diretti al centro cittadino. E, ancora, i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica “che rendono indecorosa la situazione dei marciapiedi e del manto stradale, ormai inagibili”.

Una situazione di disagio presentata dai cittadini ali amministratori, i quali hanno fatto replicato facendo presente l’insufficienza di fondi. “Solo per la manutenzione del manto stradale – ha sottolineato l’assessore alle Opere Pubbliche Gianluca Scotti – servirebbero 10 milioni di euro”. Sono tuttavia solamente 850mila quelli stanziati.