Mobilità sostenibile. Il Comune apre ai cittadini: un’app per i suggerimenti

Il Comune di Lodi studia la sua nuova mobilità sostenibile della città. E i cittadini possono segnalare le proposte anche attraverso un’applicazione. Nel frattempo, partendo con un appuntamento dedicato alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste e agli ordini professionali – svoltosi ieri nella sala del Consiglio Comunale –, sono iniziati una serie di incontri specifici. Contribuiranno al processo di stesura ufficiale del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: "Vogliamo raccogliere proposte, consigli, idee e suggerimenti operativi da parte dei cittadini, chiamati non solo a collaborare sul versante dei contenuti da adottare, ma anche a discutere sulle eventuali criticità riscontrabili" spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lodi, Stefano Caserini.

Dalle ore 21 alle 22.30 ci si ritroverà giovedì, alla Scuola Ponte, in Via X Maggio 5 (zone di Revellino, Campo Marte, Fontana e Riolo); lunedì 13 novembre, nei locali del Teatrino Musitelli, in Via Paolo Gorini 21 (zone del Centro, della Maddalena e del Borgo a essere coinvolte); venerdì 17 novembre, a Villa Braila, in Via Tiziano Zalli 5 (zone Laghi, Porta Cremona, Corso Mazzini, Viale Rimembranze, San Bernardo e Olmo); 22 novembre, nella sede di Famiglia Nuova, in Via Agostino da Lodi 11, (zone Fanfani, Pratello, San Gualtero, Martinetta, Torretta e San Grato; 27 novembre, negli spazi del Circolo Archinti, in Viale Pavia 26 (zone di San Fereolo, Robadello, Albarola e Faustina). Intanto l’assessorato all’Ambiente ha attivato anche l’applicativo Laus App, attraverso cui la stessa amministrazione comunale sta raccogliendo segnalazioni in merito alla mobilità, a cui ogni cittadino può accedere attraverso il sito https:laus.app.

"Stiamo per concepire un importante strumento di pianificazione nell’ambito della mobilità sostenibile urbana - spiega Caserini -, che persegue obiettivi di sicurezza, migliore offerta nei servizi di trasporto, riduzione della quantità di inquinamento. Per fare davvero un buon lavoro serve concentrare molta attenzione sugli obiettivi che si intendono raggiungere e sui bisogni da soddisfare, anche per questo è importante che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile veda la partecipazione dei cittadini".

Paola Arensi