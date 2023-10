Torna la zona scolastica nel quartiere Fanfani

Istituzione della zona scolastica e Polizia locale temporaneamente decentrata. Sono le ultime mosse del Comune di Lodi. Da oggi al quartiere Fanfani dove si trovano due primarie e due asili sarà riattivata la “zona scolastica“, misura prevista dal Codice della Strada che consente di limitare o escludere la circolazione, la sosta o la fermata di tutte, o di alcune categorie di veicoli, in prossimità degli istituti per ridurre i problemi causati dal traffico, garantendo più tutela a pedoni e ambiente. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì a venerdì nelle fasce orarie: 8.10-8.40 e 16.10-16.40. L’ente ha quindi istituito il divieto di transito in via Madre Cabrini, nel tratto compreso tra via Sartorio e piazzale 1° Maggio; l’obbligo di svolta a destra, verso piazzale 1° Maggio, per chi proviene da via Fleming; l’obbligo di svolta a sinistra, verso via Sartorio, per chi proviene da via Lodivecchio. Una segnaletica provvisoria avviserà dei cambiamenti. Le famiglie e gli studenti potranno quindi muoversi più in sicurezza all’esterno degli istituti. Il cambiamento riguardante la polizia locale interessa invece i giorni 7, 14, 21 e 28 ottobre quando, in concomitanza del “Festival della Fotografia Etica 2023“, che in queste date occuperà gli spazi nei locali di piazza Broletto, lo sportello di Polizia Locale sarà spostato ed attivato nella sede della Polizia Locale in via Cadamosto, 13. P.A.