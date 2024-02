Sanremo 2024, la scaletta: i cantanti lombardi in gara nella prima serata

Milano, 6 febbraio 2024 – Ci siamo, oggi inizia la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che terminerà sabato 10 febbraio. A presentare è ancora una volta Amadeus, che ha anche il ruolo di direttore artistico. Accanto a lui ci sarà Marco Mengoni in veste di co-conduttore. Durante la serata il pubblico potrà ascoltare tutte le canzoni dei 30 Big in gara – 10 arrivano dalla Lombardia, Milano e Brescia in modo particolare – sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web a votare. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti.

Clara - Diamanti grezzi

Sangiovanni - Finiscimi

Fiorella Mannoia - Mariposa

La Sad - Autodistruttivo

Irama - Tu no

Ghali - Casa mia

Negramaro - Ricominciamo tutto

Annalisa - Sinceramente

Mahmood - Tuta gold

Diodato - Ti muovi

Loredana Bertè - Pazza

Geolier - I p' me, tu p' te

Alessandra Amoroso - Fino a qui

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Angelina Mango - La noia

Il Volo - Capolavoro

BigMama - La rabbia non ti basta

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

Emma - Apnea

Renga e Nek - Pazzo di te

Mr. Rain - Due altalene

Bnkr44 - Governo punk

Gazzelle - Tutto qui

Dargen D'Amico - Onda alta

Rose Villain - Click boom!

Santi Francesi - L'amore in bocca

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Maninni - Spettacolare

Alfa - Vai!

Il Tre - Fragili

Nata a Varese, ma cresciuta a Travedona Monate, Clara (Soccini) si divide tra hit-parade e fiction. È lei la Crazy J di “Mare Fuori”, ma anche l’eroina delle playlist a cui il triplo platino del singolo “Origami all’alba” (e il duetto con Mr. Rain di “Un milione di notti”) ha spianato la strada per Sanremo Giovani, dove “Boulevard” le ha poi consegnato la vittoria e relativo passaporto per l’Ariston. Al Festival l’attrice-modella-cantante varesina presenta “Diamanti grezzi”.

Forte della popolarità televisiva conquistata nelle ultime due stagioni davanti alle telecamere di “X-Factor” Jacopo Matteo Luca “Dargen” D’Amico, 43 anni di Milano, ritrova la via della Riviera con “Onda alta” e l’intenzione di migliorare la nona posizione incassata nel 2022 da “Dove si balla”.

Francesco Renga, all'anagrafe Pierfrancesco Renga, è nato a Udine ma si è quasi subito trasferito a Brescia, dove ha trascorso infanzia e giovinezza. Renga si presenta sul palco dell’Ariston insieme all’amico e collega Nek. I due artisti sono in gara con il brano ‘Pazzo di te’. L'amore che i due interpretano nel brano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile. Ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: "E non sai come vorrei farne a meno”, hanno commentato i due artisti.

Ghali, al secolo Ghali Amdouni è nato a Milano da genitori tunisini ed è cresciuto nel quartiere Baggio. Esordirà a Sanremo con il brano “Casa mia”. Si tratta di una canzone elettro-rap che vuole rappresentare una città dove siamo tutti zombie con in mano il telefono in un quartiere dove si è smarrito il concetto di casa.

Originario di Carrara ma monzese d’adozione, Filippo Maria Fanti, nome d’arte Irama, non è nuovo al pubblico di Sanremo. Classe 1995, l’artista è nato a Carrara, città dove ha vissuto fino alle scuole elementari. Poi si è trasferito a Monza. Quest’anno partecipa al Festival con il brano “Tu no”.

La Sad è una band composta da tre giovani artisti che si fanno chiamare con i nomi d'arte Theø (capelli verdi), Plant (capelli blu) e Fiks (cresta rosa) ma all'anagrafe sono Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fonte. Il primo è un chitarrista di Brescia. Il gruppo si è formato a Milano e debutta Sanremo con il brano “Autodistruttivo” con il contributo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmud è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano, e ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 2019 con il brano “Soldi” e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano “Brividi”. Quest’anno propone il pezzo “Tuta gold” che parla di periferia con immagini concrete.

Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi è nato a Desenzano del Garda ed è un rapper e produttore discografico italiano. E’ al suo secondo Festival Consecutivo e presenterà il brano “Due Altalene” che, come ha detto lo stesso cantante, prende spunto da un lutto famigliare e racconta di un amore in grado di fare tutto, anche di fermare il mondo.

Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini è nata a Milano e vive tra il capoluogo lombardo e New York, dove ha studiato diversi anni. Sul Palco dell’Ariston presenta il brano “Click boom!” che vuol essere il suono di un colpo di pistola anche perché a suo parere l’amore è come un proiettile.

The Kolors è un gruppo musicale formatosi a Milano nel 2009 e costituito dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Reduci da un’estate di fuoco grazie a quella “Italodisco” scartata un anno fa da Amadeus (nessuno è perfetto), ma ripagata dal quadruplo disco di platino e da 11 settimane di primato in classifica. Ovviamente “up tempo” pure “Un ragazzo una ragazza” la canzone con cui Stash & Co. si presnetano al Festival.