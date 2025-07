La grande musica il tramonto e la torre

Il Festival Como Città della Musica è alla sua 18° edizione, nei luoghi di elezione come l’Arena del Teatro Sociale, piazze, giardini, cortili e spazi storici. Per avvolgere Como di musica. Venerdì il concerto gratuito, amatissimo dal pubblico, al tramonto alla Torre del Baradello. Quest’anno alla grande musica aggiunge una passeggiata didascalica a cura di Slow Lake Como; i protagonisti racconteranno storia e aneddoti di questa zona del Parco della Spina Verde, passando da Cava di Camerlata, Parco Rimembranze, fino al Castel Baradello con momenti musicali grazie al sax di Roberto Dibitonto e alla fisarmonica di Antonio Disabato; prenotazione obbligatoria solo per la passeggiata che inizia alle 18.30 da Piazzale Camerlata dove è possibile parcheggiare. Ai piedi della Torre alle 20.30 SACS Quartet composto da Simone Mambretti, Silvia Guglielmelli, Alessandro Rossi, Camilla Borgnino attenderà il pubblico per un concerto di tango argentino tra Astor Piazzolla e le Cuatro Estaciones Portenas. Al termine del concerto, possibile visita la Torre del Baradello e gli spettatori potranno portare la torcia per la discesa verso Como. Grazia Lissi