Il coro maschile Dudaryk porta alla scoperta delle composizioni ucraine

Arriva la voce dell’Ucraina. Si terrà in San Barnaba, questa sera alle 20, il concerto del coro maschile “Dudaryk” di Leopoli: 32 ragazzi e 20 adulti diretti dal maestro Dmytro Katsal racconteranno cinque secoli di musica sacra ucraina. "Il coro - ha spiegato Halyna Strozhjnska, presidente dell’associazione culturale italo-ucraina Nadiya, che ha promosso l’evento – è stato fondato nel 1971 dalla Società Ucraina di Musica e Coro. Oggi raggruppa cantanti che vanno dai 4 a 50 anni e ha un repertorio molto ampio, che comprende naturalmente compositori ucraini come Mykola Dyletsky e Artem Vedel, ma anche canti natalizi e liturgici". Un ponte tra Brescia e il Paese in guerra dopo l’invasione russa, ma anche un’occasione di dialogo interculturale e un messaggio di pace, da costruire passo dopo passo anche attraverso la cultura, come hanno ricordato l’assessore del comune di Brescia Marco Fenaroli e la portavoce della Consulta della Pace, Valentina Costa. Il repertorio a cappella comprende concerti dei compositori ucraini Dyletsky, Bortnyansky, Vedel e Berezovsky, ma anche canti natalizi, schedrivka canti liturgici e inni spirituali. L’ingresso è gratuito.

F.P.