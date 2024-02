Sanremo 2024, la scaletta: i cantanti lombardi in gara nella terza serata

Milano, 8 febbraio 2024 – Come già anticipato nella conferenza stampa di ieri, anche per la terza serata del Festival di Sanremo 2024 i telespettatori vedranno sul palco tutti e 30 gli artisti in gara: Amadeus, stasera fiancheggiato da Teresa Mannino, ha annunciato i cantanti che si esibiranno in combinazione con quelli che, dopo la performance di ieri, stasera saranno “a riposo”.

Le combinazioni sono casuali dato che i nomi delle coppie sono stati estratti a sorte durante la conferenza stampa odierna: aprirà Il Tre, presentato da Loredana Bertè e si chiuderà con La Sad, gruppo presentato da Geolier che ieri ha raggiunto la temporanea prima posizione in classifica.

La scaletta in ordine di ingresso

1. Il Tre presentato da Loredana Bertè

2. Maninni presentato da Alfa

3. Bnkr44 presentati da Fred De Palma

4. Santi Francesi presentati da Clara

5. Mr Rain presentato da Il Volo

6. Rose Villain presentata da Gazzelle

7. Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

8. Ricchi e Poveri presentati da BigMama

9. Angelina Mango presentata da Irama

10. Diodato presentato da The Kolors

11. Ghali presentato da Mahmood

12. Negramaro presentati da Emma

13. Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

14. Sangiovanni presentato da Renga e Nek

15. La Sad presentati da Geolier

Modalità di votazione e ospiti sul palco

I concorrenti verranno votati dalla giuria delle radio (che avrà un peso del 50% sul voto complessivo) e dal pubblico a casa tramite televoto (il rimanente 50%), esattamente come ieri sera, dove la classifica finale ha decretato Geolier in prima posizione, seguito da Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood.

Ospiti della terza serata di Sanremo 2024 saranno il “Gladiatore” Russell Crowe con la sua band; Sabrina Ferilli, per presentare la serie “Gloria”, Edoardo Leo per presentare la fiction “Il clandestino”.

A festeggiare l’anniversario di “Terra Promessa” salirà sul palco Eros Ramazzotti e successivamente Stefano Massini con Paolo Jannacci, che porteranno una canzone sulle morti sul lavoro.

Sul palco allestito a bordo della Costa Smeralda salirà Bresh, mentre dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara.