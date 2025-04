Maltempo in Lombardia, pioggia e forte vento: alberi caduti, allagamenti e parchi chiusi

Milano, 17 aprile 2025 – Era stato annunciato ed è arrivato: il maltempo sta colpendo la Lombardia e il Piemonte, causando numerosi disagi.

Dalla mezzanotte di ieri, mercoledì 16 aprile, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi in tutta la Lombardia e molti sono ancora in corso. Altri, probabilmente, saranno necessari anche durante la giornata odierna, visto che pioggia e vento sembrano incessanti. Per far fronte alla situazione, in diversi comandi provinciali è stato potenziato il dispositivo di soccorso, richiamando personale libero dal servizio.

Le maggiori criticità sono dovute a cadute di alberi su sedi stradali, allagamenti di abitazioni e locali interrati e problemi alla viabilità. Le aree più colpite risultano essere la città metropolitana di Milano e il suo hinterland, la provincia di Brescia, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese.

Novanta gli interventi dei vigili del fuoco a Milano, tra ieri e oggi, per chiamate legate agli effetti del maltempo, con un'altra ventina in coda da gestire in queste ore. La zona più colpita è l'area sud-ovest della città. Diversi gli alberi caduti, ma anche le impalcature di alcuni lavori in corso: problemi alla circolazione in viale Sarca, via Botticelli, largo V Alpini, corso Sempione/Procaccini, largo Murani, via Strambio, viale Famagosta e a San Donato Milanese. Criticità sulle linee tranviarie 1 e 10, 33, e sui bus 39, 54 e 924, 61, 98, 130, 132 e 902. Un 77enne è stato soccorso dopo che l'auto che guidava è stata travolta da alcuni rami. L'uomo ne è uscito illeso.

A causa del forte vento, restano chiusi per tutto il giorno i parchi cittadini. Al Parco Sempione e ai Giardini Montanelli sarà disponibile solo un accesso per l'entrata in musei, biblioteche o altri luoghi pubblici interni; negli altri, accessibili perché non delimitati lungo il loro perimetro, sarà comunque vietato sostare.

Milano, albero caduto davanti all'asilo nido di via Pietro Colletta

Il Comune ricorda che è attiva l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) idrogeologica e idrica per temporali e vento. Di conseguenza, l'invito ai cittadini è quello di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso e dei sottopassi, specie quelli che si allargano di frequente in caso di precipitazioni copiose.

A Legnano, il vento di ieri pomeriggio ha spezzato un albero al parchetto di via Gorizia. La pianta, un cedro, è crollata sulla giostrina per bambini all’interno dell’area verde proprio in prossimità dell’ingresso in via Castello vicino alla piazza Mercato. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Legnano che ha delimitato la zona interessata ed ha chiuso il giardinetto. I Vigili del fuoco hanno già provvedendo a tagliare l’albero a pezzi così che possa essere rimosso. Fortunatamente non ci sono stati feriti: il parco resterà inacessibile per oggi, per consentire la messa in sicurezza della zona interessata. Nel contempo saranno effettuati controlli su tutti gli alberi presenti.

Vento forte e pioggia anche nella Bassa bresciana e in Franciacorta, anche se si segnalano problemi pure sul lago d’Iseo e in Valcamonica. La pioggia battente e il vento che spira forte da ieri sera e che oggi potrebbe raggiungere i 100 chilometri all’ora stanno causando disagi notevoli. In tutto il territorio sono stati sradicati alberi e divelti pali della luce. Alcuni tetti hanno subito dei danni con tegole cadute e qualche calcinaccio finito a terra. Al Villaggio Badia un tronco abbattuto ha travolto alcune auto. Stessa scena in zona Urago Mella, dove altre vetture sono rimaste schiacciate. A Isorella, il sindaco ha disposto la chiusura della SP 24 nel tratto verso Ghedi a causa di alberi schiantati sulla carreggiata. Ad Acquafredda, invece, si è verificato un blackout, fortunatamente risolto in breve tempo. Lo stesso vale per Gambara, dove diverse case non hanno elettricità.

Maltempo nel Bresciano, alberi caduti: vigili dle fuoco in azione

Colpito dal maltempo anche il Cremasco, dove pioggia e vento non danno tregua e i vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile, sono al lavoro. A Crema sono stati chiusi i principali parchi al pubblico. A Vaiano Cremasco un albero è caduto in via Cavour, bloccando di fatto la viabilità in uscita dal paese verso la Paullese. Si segnalano cadute di grossi rami e alberi pericolanti in città in via Caravaggio, sulle provinciali a Ripalta Arpina e Montodine, in via Giuseppe di Vittorio a Rivolta d'Adda.

Maltempo anche nel Lodigiano. A Sant'Angelo e a Lodi, proprio considerate le forti raffiche di vento e il pericolo, i parchi cittadini sono rimasti chiusi. Inoltre è crollato un albero, senza per fortuna ferire nessuno o fare danni.

Miradolo Terme blackout di acqua e corrente fin dalle prime ore del mattino. A Massalengo, in zona industriale, è caduta una pianta, ma su una aiuola, quindi senza danni.

I sindaci raccomandano ai cittadini la massima attenzione al transito pedonale e veicolare in prossimità di alberi e consiglia vivamente di non lasciare in sosta le auto sotto le piante che appaiono instabili e pericolose.

L'albero caduto a terra vicino alla rotatoria di Sant'Angelo Lodigiano

Forti raffiche di vento anche a Monza. Con un’ordinanza urgente il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto la chiusura del Parco e dei Giardini Reali. La chiusura è inoltre estesa ai due cimiteri cittadini. Anche viale Cavriga resterà off limits al traffico veicolare. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, che prevede anche a Monza pioggia battente e raffiche di vento potenziali fino a 70 chilometri orari.

Alberi caduti anche nel Pavese, ma a preoccupare è soprattutto il fiume Sesia. Monitorato durante tutta la notte, ha registrato un veloce innalzamento fino ad esondare nel territorio di Palestro. A causa della piena, sono già scattate le prime chiusure stradali, tra cui la provinciale tra Palestro e Rosasco. Più a valle, nella zona di Candia, il Sesia ha già invaso le aree golenali.

Se in Lombardia è allerta gialla e arancione, per il vicino Piemonte è scattata quella rossa. particolarmente colpiti il Torinese, il Biellese, l’alto Vercellese e il Verbano. Molti fiumi sono a rischio esondazione e anche il livello del Lago Maggiore si è alzato. Trenta persone sono state evacuate ieri dalle case per due frane dovute alle piogge nel Verbano-Cusio-Ossola.

Disagi soprattutto per quanto riguarda i treni. Rfi fa sapere che la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea Domodossola-Milano tra Premosello-Chiovenda e Domodossola (nel Verbano-Cusio-Ossola). L'interruzione interessa anche gli Eurocity della società svizzera Sbb, che sul suo sito riferisce che la limitazione al traffico ferroviario tra Domodossola e Milano Centrale durerà fino alle 6 di giovedì mattina. Chiusa la stazione ferroviaria a Biella stamattina e nessun treno in partenza. Inoltre, ssono state cancellate tutte le corse verso Santhià e Novara, ma Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi.

Il torrente Orco in piena a Chivasso per l'ondata di maltempo in Piemonte

Potrebbe proseguire, anche se con moderazione, il maltempo che da ieri imperversa sulla Lombardia. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia infatti domani e sabato ci dovrebbero essere condizioni “più stabili ma variabili con possibilità di schiarite e venti debol”». Dal pomeriggio di domenica si prevede invece “un avvicinamento di un minimo di pressione, con tempo prevalentemente molto nuvoloso e pioggia su gran parte della regione”. I venti, molto forti nel Milanese, saranno generalmente “moderati a forti da est, localmente con raffiche molto forti, ma dal tardo pomeriggio in attenuazione”. Oggi, per la restante giornata dovrebbe essere molto nuvoloso o coperto, con “precipitazioni: a tratti rovesci deboli o moderate con possibilità di temporali, soprattutto dalle ore centrali localmente anche forti”.