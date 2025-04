Maltempo nel Sud Milano: albero crolla vicino a una fermata del bus, distrutte diverse auto in sosta

Assago – Paura e danni ingenti giovedì mattina ad Assago, dove due grossi alberi sono crollati poco prima delle 8 nei pressi di una fermata dell’autobus. Fortunatamente, i pochi presenti sono rimasti illesi, anche grazie alla chiusura delle scuole per le festività pasquali. La fermata, solitamente affollata a quell’ora, era insolitamente vuota. Gli alberi hanno distrutto alcune auto in sosta e creato momenti di forte panico. Danni simili si sono verificati anche a Casarile, dove un albero è caduto sulla recinzione di una scuola, e a Basiglio, con episodi analoghi.

L’emergenza maltempo ha colpito l’intera zona del sud Milano. Alberi caduti sono stati segnalati anche a Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Rozzano. In quest’ultima località, un grosso albero è crollato in via Guido Rossa, a pochi metri dall’ingresso del liceo, anch’esso chiuso per le festività. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando gli interventi di messa in sicurezza delle aree colpite

Il maltempo ha colpito duramente la Lombardia e il Piemonte, causando incidenti e disagi. Dalla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 500 interventi in tutta la Lombardia e molti sono ancora in corso. Si sono verificati anche allagamenti di abitazioni e locali interrati e problemi alla viabilità. Le aree più colpite risultano essere la città metropolitana di Milano e il suo hinterland, la provincia di Brescia, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese.