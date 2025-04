Vento e pioggia: chiusi i parchi pubblici a Milano

Milano, 17 aprile 2025 – Tutti i parchi cittadini resteranno chiusi per l'intera giornata di giovedì 17 aprile 2025. Troppo forti le raffiche di vento che dal tardo pomeriggio di mercoledì stanno sferzando Milano e che hanno già provocato la caduta di alberi in diverse zone della metropoli.

I parchi dotati di recinzione e cancelli come ad esempio il Sempione e i Giardini Montanelli non verranno aperti: sarà disponibile solo un accesso per l'entrata in musei, biblioteche o altri luoghi pubblici interni; negli altri, accessibili perché non delimitati lungo il loro perimetro, sarà comunque vietato sostare.

Il meteo che preoccupa

Le previsioni meteorologiche per le prossime ore, che prevedono folate altrettanto potenti, hanno indotto i tecnici dell'Unità di crisi locale di Milano, riunitisi ieri sera, a disporre che tutte le aree verdi restino off limits per evitare che eventuali crolli coinvolgano i frequentatori.

I fiumi da monitorare

Dal Comune si ricorda anche che è attiva l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) idrogeologica e idrica per temporali e vento. Di conseguenza, l'invito ai cittadini è quello di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso e dei sottopassi, specie quelli che si allargano di frequente in caso di precipitazioni copiose.

I consigli

In particolare, si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Altra accortezza: è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Il sistema di allerta

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. I cittadini che vogliono restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi Ios e Android.