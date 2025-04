Pioggia e forti raffiche di vento tra la Bassa bresciana e la Franciacorta: alberi e pali della luce caduti, danni alle auto

Brescia, 17 aprile 2025 – Brescia e la provincia sono state messe sotto assedio dal maltempo. La pioggia battente e il vento che spira forte da ieri sera e che oggi potrebbe raggiungere i 100 chilometri all’ora stanno causando disagi notevoli.

Le zone più colpite sono quelle tra la Bassa bresciana e la Franciacorta, anche se si segnalano problemi pure sul lago d’Iseo e in Valcamonica. In tutto il territorio sono stati sradicati alberi e divelti pali della luce. Alcuni tetti hanno subito dei danni con tegole cadute e qualche calcinaccio finito a terra.

Al Villaggio Badia un tronco abbattuto ha travolto alcune auto. Stessa scena in zona Urago Mella, dove altre vetture sono rimaste schiacciate. A Isorella, il sindaco ha disposto la chiusura della SP 24 nel tratto verso Ghedi a causa di alberi schiantati sulla carreggiata. Le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità.

Ad Acquafredda, invece, si è verificato un blackout, fortunatamente risolto in breve tempo. Lo stesso vale per Gambara, dove diverse case non hanno elettricità. Intanto, la centrale operativa dei Vigili del fuoco è presa d’assalto dalle chiamate.

Fino a questa sera sul territorio bresciano vigerà l’allerta arancione per rischio idrogeologico e vento forte. È invece allerta gialla per il rischio temporali. Al momento la situazione è sotto controllo. Non si escludono peggioramenti nelle prossime ore