Forti temporali e raffiche di vento: l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. La mappa delle zone più a rischio: ecco dove e quando

Milano, 16 aprile 2025 – La morsa del maltempo non allenta la sua presa su Milano e la Lombardia, dove la pioggia e le nuvole si stanno alternando in rapida sequenza da lunedì. Oggi il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio idraulico già emanata ieri. Si aggiunge, a partire dalla mezzanotte e per 24 ore l'allerta vento (gialla, rischio ordinario) e dalle ore 6 di domani, giovedì 17 aprile, l'allerta temporali (sempre gialla).

Cosa dicono le previsioni meteo?

Per la giornata di oggi sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi. Venti in rinforzo da Est dalla notte/primo mattino su Pianura, Appennino e Garda; sui rilievi settentrionali venti forti da Sud in quota (oltre 1500 metri), tendenti nella giornata a rinforzare parzialmente anche alle quote inferiori e a disporsi da Est-Sud-Est. Anche domani, giovedì 17 aprile, il tempo sarà instabile a causa di una perturbazione in movimento da sudovest. Venerdì e sabato condizioni più stabili ma con possibilità di schiarite e venti deboli. Dal pomeriggio di domenica ci aspettiamo un avvicinamento di un minimo di pressione, con tempo prevalentemente molto nuvoloso e pioggia su gran parte della regione.

Raccomandazioni per i cittadini

Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Nel corso dell’allerta meteo è anche necessario prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Monitoraggio e comunicazione

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Per restare sempre informati sui rischi meteorologici è possibile collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi Ios e Android.