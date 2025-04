Miagolandia distrutta dal maltempo, appello per i gatti rimasti senza un tetto dopo la tromba d’aria

Milano, 17 aprile 2025 – Miagolandia distrutta dal maltempo che, in questa ore, imperversa a Milano e in Lombardia.

Questa mattina, verso le 9, una tromba d’aria si è abbattuta su Mediglia, nel Milanese, e il forte vento ha scoperchiato una buona parte del tetto del rifugio che quotidianamente accoglie gatti maltrattati, abbandonati, rimasti soli, salvati da situazioni di disagio o di pericolo, offrendo loro ospitalità fino al momento delle loro adozioni. Fortunatamente volontari e felini non hanno subito conseguenze, ma la struttura ha registrato gravi danni.

Sul profilo Facebook di Miagolandia si legge che, dopo quanto accaduto, sono subito entrate in azione “ditte specializzate per rimuovere il materiale in modo da poter accedere al gattile”. E ancora, “è intervenuta l'Enel per ripristinare i fili dell'alta tensione adiacenti al rifugio”. Non solo, i responsabili stanno “contattando varie aziende per rifare velocemente il tetto nuovo”.

Sempre sul social, accanto a fotografie che mostrano le condizioni in cui è ridotta Miagolandia, l’Associazione fa sapere che è stata contattata “l'assicurazione con la speranza che possa rimborsare almeno una parte della spesa ma sicuramente non coprirà il rifacimento di tutto il tetto ma una parte dei costi rimarranno a nostro carico”.

Inutile nascondere la tristezza e la disperazione per la situazione ma, sottolineano i responsabili “l'unione fa la forza”. E proprio per questo, fanno sapere che, se qualcuno volesse, c’è la possibilità di inviare un piccolo contributo: con Paypal a rifugio.miagolandia@gmail.com, oppure con Iban: it81c0623033550000046610675. Infine, “un ringraziamento fin da ora per il sostegno”.