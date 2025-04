Lodi, territorio spazzato dalle raffiche di vento: alberi a terra e blackout

Lodi, 17 aprile 2025 – Allarme maltempo nel Lodigiano, parchi chiusi e rami caduti a terra. Nella notte di mercoledì 16 aprile e nelle prime ore del mattino successivo, giovedì 17 aprile, come aveva segnalato il bollettino Meteo regionale, indicando allerta arancione, in provincia di Lodi il territorio è stato sferzato da fortissime folate di vento, arrivate anche a 42 chilometri orari.

Sant’Angelo Lodigiano

A Sant'Angelo Lodigiano, proprio considerate le forti raffiche di vento e il pericolo, i parchi cittadini sono rimasti chiusi, come a Lodi. Inoltre è crollato un albero, senza per fortuna ferire nessuno o fare danni.

Stefano Pozzi, presidente del consiglio comunale, spiega: "Per ora, alle 8, si segnala un albero caduto in prossimità della scuola media Bracchi, sulla rotonda in direzione Castiraga Vidardo: nessun ferito ma disagi. Sono stati segnalati alberi caduti anche vicino all'isola ecologica e via Manzoni, viale Zara e sulla provinciale 235, in zona supermercato Md".

Il Comune, tramite i canali istituzionali, raccomanda ai cittadini la massima attenzione al transito pedonale e veicolare in prossimità di alberi e consiglia vivamente di non lasciare in sosta le auto sotto le piante che appaiono instabili e pericolose.

La situazione negli altri comuni

Tutta la provincia è interessata dal maltempo, con decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco: sono impegnati sia personale del Comando provinciale sia i “colleghi” dei due distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo.

A Miradolo Terme blackout di acqua e corrente fin dalle prime ore del mattino. Il Comune ha comunicato:" Per l'assenza di elettricità e acqua è stata contattata Enel e il responsabile di zona ci ha informato che ci sono molti guasti diffusi su diversi Comuni. Non appena avremo aggiornamenti li condivideremo prontamente con la cittadinanza". Nella confinante San Colombano al Lambro, l'acqua scende marrone dai rubinetti.

A Massalengo, in zona industriale, è caduta una pianta, ma su una aiuola, quindi senza danni.

"Oggi è giornata di raccolta e purtroppo il vento ha sparso rifiuti ovunque ma, per fortuna, alle 8, ancora nessuna vera emergenza – ha spiegato il sindaco Severino Serafini – Alle 13 l'allerta dovrebbe finire ".

Il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio fa sapere: "Qui problemi con qualche albero, stiamo raccogliendo informazioni per intervenire ". Sono cadute piante anche tra Castiraga Vidardo e Caselle Lurani Paola Arensi