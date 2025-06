Weekend low cost in Lombardia: 15 mete perfette senza spendere troppo

C’è una Lombardia costosa, urbana e turistica e poi c’è quella degli agriturismi a 50 euro a notte, dei rifugi dove la polenta sa di casa, dei castelli che puoi visitare con il prezzo di un aperitivo milanese. È la regione dove in un fine settimana puoi svegliarti in un borgo medievale, fare colazione con vista sui laghi e tornare a casa la sera con la sensazione di aver vissuto una piccola epifania.

Non servono voli intercontinentali o budget da influencer per sentirsi viaggiatori. Basta uscire dalla comfort zone della città e scoprire che a un’ora di treno da Milano ci sono terme liberty, sentieri disegnati dal tempo, isole dove le auto sono bandite per decreto. La Lombardia low cost è democratica nel senso più bello del termine: accessibile a tutti. Qui troverete 15 idee per passare un weekend spendendo poco (in alta stagione i prezzi indicati possono aumentare del 20-40 per cento).