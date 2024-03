8 Marzo 2024, festa della donna: tutti gli eventi a Milano e nelle province della Lombardia

Milano, 6 marzo 2024 – L’Onu ha designato l’8 marzo come Giornata Internazionale della Donna a partire dal 1975. L’obiettivo è quello di dedicare una giornata a riflettere sulla costruzione sociale del patriarcato che ancora opprime le donne, fare il punto o lanciare iniziative per raggiungere la parità di genere ma anche di celebrare figure femminili, i progressi compiuti e, perché no, anche consentire alle donne di ogni età, tra loro o insieme agli uomini, di divertirsi insieme, magari assistendo a eventi che in forma di teatro, letture, intitolazioni stimolino riflessioni o portino ad un cambiamento.

La mostra "Straordinarie" alla Fabbrica del vapore, l'intitolazione di un giardino a Carla Lonzi e Roma, Firenze, Napoli e Milano in collegamento con la Consulta delle donne sono tre degli eventi promossi dal comune di Milano in occasione di venerdì 8 marzo 2024.

La mostra "Straordinarie" alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4, sarà visitata alle ore 11 dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, da Elena Lattuada, delegata alle Pari opportunità di genere e dall’atleta Marta Pagnini, ambasciatrice olimpica ed ex ginnasta.

"Straordinarie", che dallo scorso 14 febbraio attraverso i ritratti realizzati dalla fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi racconta la vita di 110 italiane dai 22 ai 94 anni considerate straordinarie, fa parte del programma del Comune “Milano città delle Donne”: un anno di eventi e appuntamenti culturali dedicati alle questioni di genere.

L'evento è stato inserito anche nel calendario delle Olimpiadi culturali (Cultural olympiad), programma multidisciplinare realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha l’obiettivo di promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. Tra le 110 donne ritratte figurano giornaliste, scienziate, magistrate, cantanti e ballerine, attrici e sportive, insegnanti, senatrici. Sul sito straordinarie.org è possibile scoprire chi sono attraverso il volto, una breve descrizione di ciò che hanno fatto e un podcast con un loro contributo vocale. La mostra è aperta dalle 10 alle 19, fino a domenica 15 marzo.

Nell’ambito di Straordinarie alla Fabbrica del Vapore vengono inoltre organizzati i seguenti eventi:

- Domenica 10 marzo ore 15 #100DonneVestiteDiRosso: Flashmob e presentazione del libro. Con Alessia Cotta Ramusino, fondatrice de #100donnevestitedirosso: movimento italiano di sensibilizzazione della Cultura del Rispetto

- Domenica 10 Marzo ore 17 The Good News Female Gospel Choir in Concerto per la Giornata internazionale delle Donne

- Martedì 12 marzo ore 14:30 Maschi si diventa con Irene Biemmi Università di Firenze, Claudio Nader Osservatorio sul maschile, Mauro Muscio Libreria Antigone, Giuseppe Burgio Università di Enna, testimonianze e narrazioni. Partecipano rappresentanti di alcune associazioni al maschile

Nel pomeriggio alle ore 15 il programma delle iniziative proseguirà con l’intitolazione alla scrittrice, attivista e femminista Carla Lonzi, nata a Firenze nel 1931 e morta a Milano il 2 agosto 1981, dei Giardini in via dell’Orso angolo via Broletto. Alla cerimonia interverrà l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.

L'evento è parte del percorso di riscoperta e valorizzazione, anche attraverso la toponomastica femminile, di valorizzazione delle figure femminili, spesso dimenticate, che hanno contribuito alla costruzione della città di oggi.

Alle ore 17, organizzato dalla Consulta delle donne di Milano, ci sarà un collegamento online con le città di Firenze, Roma, Napoli e Milano che dialogherà sul tema delle grandi donne del passato e di come il loro essere così straordinarie – proprio come le donne della mostra alla Fabbrica del vapore – ha permesso il riconoscimento di pieni diritti e opportunità in un mondo dove ancora, purtroppo, persistono situazioni di disparità.

Il corteo femminista di “Non una di meno”. Venerdì 8 marzo a Milano ci sarà un doppio corteo per celebrare la giornata della festa della donna. Si tratta di un doppio corteo di sciopero transfemminista. Primo appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli, con la partecipazione degli studenti. Poi si replica in serata alle 18.30, con ritrovo in stazione centrale.

Perché ci vuole orecchia! All’ARCI Mondini di via Freikofel alle ore 21:15, canzoni e parole per la Giornata internazionale della donna. "Perchè ci vuole orecchia! Poteva essere un musical" è uno spettacolo teatrale di Miriam Petruzzelli.

Lo spettacolo, patrocinato dal Municipio 4, attraversa oltre 50 anni di musica italiana e riprende il tema originario del brano di Jannacci a cui si rifà, ovvero la necessità da parte degli artisti di conformarsi alle regole del mercato musicale e la difficoltà degli intellettuali di parlare alla gente comune.

Saremo felici ma chissà quando al PACTA dei Teatri di via Dini alle ore 11:30. Spettacolo teatrale tratto da "Diario da Belgrado" di Biljana Srbljanovic offerto dal Municipio 5 agli studenti ed alle studentesse delle scuole superiori del Municipio 5.

Si può fare, sono donna! Evento itinerante con inizio alle 17.30 in sette tappe del Quartiere Ortica ciascuna dedicata ad un personaggio femminile di ieri e di oggi. In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, l’associazione OrMe - Ortica Memoria, in collaborazione con Cooperativa edificatrice Ortica e Cooperativa Antonietta, presenta un racconto itinerante (walk-talk) organizzato in stazioni e dedicato alle donne che con fatica e impegno si sono affermate in diversi ambiti.

Ciascun racconto evoca una donna che nel passato è stata protagonista del processo di riscatto sociale femminile oppure una donna di oggi, esempio attuale del "Si può fare: sono donna!” Conduce il tour: Paivi Biancolino di Succo d’Arte. Il punto di ritrovo per la partenza è presso la Cooperativa edificatrice Ortica, in via San Faustino 5. L’evento è gratuito e dura circa un’ora e trenta minuti. È consigliata la prenotazione scrivendo a ceraselena@gmail.com

Changed by Women Università Bocconi - Aula Magna, via Röntgen 1 ore 20:30. Presentazione del libro Changed by Women che racchiude le storie di 99 Alumnae.

Un progetto che si estende su diverse piattaforme e mira a sostenere l’empowerment femminile sia condividendo le loro testimonianze, sia devolvendo i fondi alle studentesse del futuro e alle loro storie ancora non scritte. Changed by Women racchiude le esperienze di 99 Alumnae che hanno saputo sfidare e sconfiggere una consuetudine silenziosa, riuscendo a guadagnare e talvolta costruire il loro posto nel mondo e ad aprire la strada a chi arriverà dopo.

Demetra, l'8 marzo, presso la Biblioteca Chiesa Rossa in via S. Domenico Savio 3, ore 18:30. Spettacolo teatrale ideato e realizzato dalla compagnia Act22 Theatre. Un omaggio al femminile, condito di ironia.

Un'occasione dove le eroine rovesciano i finali delle storie, e dismettono le insegne di Melpomene, della Musa della tragedia, per prendere, con convinzione, quelle di Talia, la musa della Commedia.

Le donne, con la leggerezza evocata dalle lezioni americane di Calvino, si raccontano a leggio, una storia dopo l’altra per festeggiare il proprio essere, per riaffermare e rinnovare la loro capacità, citando la psicologa Vegetti Finzi, di mettere al mondo il mondo. Regista e dramaturgo: Danilo Caravà. Improvvisazioni pittoriche a cura di Paola Brusa

Yoga & Essere Donna in via Orbetello, 1 alle ore 18:30. Una lezione di yoga alla scoperta del femminile in un confronto con una divinità femminile indiana archetipo. Per informazioni e prenotazioni scrivi a asiaclara@libero.it.

Fem Fest, 16 incontri per lottare, Università Statale, dal primo all’ 11 marzo 2024. Festival transfemminista: “Analizziamo il presente e costruiamo il futuro”. Il FemFest è alla sua terza edizione quest’anno, dopo le grandi mobilitazioni che hanno riempito di rumore le strade di tutte le città d’Italia, la parola guida è Collettività, Perché Solo Insieme Si Possono Cambiare Le Cose. Ogni incontro del festival racconterà un modo diverso in cui la collettività è parte della lotta transfemminista.

Unione femminile nazionale, corso di Porta Nuova 32 dal 6 marzo al 31 maggio 2024. La mostra del Collettivo donne fotoreporter allestita all’Unione femminile nazionale in collaborazione con l’Associazione Donne In e con la Fondazione Anna Kuliscioff, nell’ambito di Milanosifastoria. In mostra opere di Liliana Barchiesi, Laura Rizzi e Livia Sismondi, per un progetto che ha già avuto una prima esposizione al MACOF Centro della fotografia italiana di Brescia, città della cultura 2023.

Sul tema generale dell’evento, Crescere Insieme, ognuna delle fotografe ha sviluppato un proprio progetto. Il Collettivo donne fotoreporter di Milano si è formato nel 1976 in modo casuale in risposta ad un invito di partecipazione a una mostra collettiva.

Donne in crescendo, Telaio delle Art, via Massarenti 20 8 marzo ore 12 reading-concerto dal titolo "Donne in crescendo". Al concerto si accompagneranno letture sia di testi in prosa che di poesie. I testi saranno di donne italiane e straniere e verranno letti sia in lingua italiana che araba per omaggiare e rendere partecipi le donne presenti, utilizzando l’arte come strumento di inclusione.

Inaugurazione panchine rosse al parco Alessandrini di via Monte Cimone alle ore 17:00. In occasione della Giornata internazionale della donna, l'Associazione Todo Modo ETS, con il patrocinio del Municipio 4 inaugurerà due panchine rosse. L'iniziativa è nata ascoltando la richiesta arrivata da alcuni abitanti del quartiere che ogni giorno vivono il Parco Alessandrini e gli orti della Cascina Colombé: dipingere di rosso due panchine per sensibilizzare i passanti e i frequentatori del parco sull’evidente problema della violenza di genere.

Ali spezzate alla Biblioteca Sicilia di via Luigi Sacco 14, l’8 marzo ore 17:45. Il testo provocatorio e graffiante di Raffaella Calgaro docente vicentina di Storia, esplora anche con una certa ironia, la violenza più subdola e sottintesa a cui le donne stesse, a volte, non danno peso. Al centro, una testimonianza inedita di vita vissuta interpretata da Elda Olivieri con musiche al pianoforte di Alessandro Giusto. Women today, liberi sguardi sull'universo femminile presso l’Ex Fornace all’Alzaia Naviglio Pavese, 16 dall’8 marzo al 13 marzo. Inaugurazione ore 18. Istituto Italiano di Fotografia presenta il nuovo format espositivo “Women Today. Liberi sguardi sull’universo femminile” che, attraverso l’interpretazione fotografica dei suoi giovani talenti, intende offrire uno spaccato contemporaneo delle molteplici sfaccettature del femminile. La prima edizione della rassegna propone la mostra “Corpus et anima”, curata dalla fotografa Francesca Cao.

Alfonsina Strada. Una corsa per l'emancipazione. Fu la prima e unica donna a partecipare, negli anni dell'Italia fascista e maschilista, al Giro d’Italia. La sua fu una vita straordinaria che è diventata la trama di uno spettacolo teatrale, "Alfonsina Strada. Una corsa per l'emancipazione", in scena venerdì 8 marzo alle 21 al centro civico Agorà ad Arese. A cura di Luna e Gnac Teatro, compagnia teatrale di Bergamo, con la voce di Federica Molteni e la regia di Michele Eynard. Ingresso libero.

Flashmob contro la violenza: "Non vogliamo sedie vuote" L’iniziativa di Rete Rosa, centro antiviolenza capofila del comprensorio saronnese, propone un flash mob in Municipio per l’otto marzo. "Non vogliamo altre sedie vuote!" è lo slogan dell’iniziativa di sensibilizzazione che punta ad "uscire dalle gabbie della violenza con l’impegno di tutti". L’appuntamento è venerdì 8 alle 10 in Comune, con ingresso in piazza Repubblica.

Concerto Nails Live Band, Auditorium Modernissimo Piazza Libertà, Nembro (BG). In occasione della Festa della Donna, il Comune di Nembro organizza il concerto del gruppo Nails Live Band. Un progetto musicale imperniato sulla musica pop italiana cantata dalle migliori interpreti femminili.

Il repertorio ripropone i grandi successi di: Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Irene Grandi, Emma Marrone, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Mina, Malika Ayane, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Noemi. Il concerto è in programma venerdì 8 marzo alle ore 21:00 presso l'Auditorium Modernissimo di Nembro. Ingresso libero e gratuito.

Festa della Donna a Pianico (Bg), Oratorio Via Roma, 3. L'Oratorio di Pianico, in collaborazione e con il patrocinio del Comune, organizza venerdì 8 marzo 2024 una cena per tutte le donne a base di antipasto misto, lasagne vegetariane, dolce, acqua, vino e caffè. Il costo della cena è di 25 euro. L'evento si terrà alle ore 19.30 presso la sede dell'Oratorio. Alle 20:45 si terrà il concerto del coro femminile a tre voci diretto dal Maestro Mauro Torri.

Alfonsina, la corsa per l'emancipazione Sala Legrenzi, Piazza Marinoni 1, Clusone (BG).

Il MAT Club con Luna e GNAC teatro organizza un interessante incontro incentrato sulla tematica dell'emancipazione femminile in occasione della Giornata internazionale della donna. L'appuntamento con "Alfonsina, la corsa per l'emancipazione" è alle ore 16 di domenica 10 marzo 2024, in Sala Legrenzi presso il MAT-Museo Arte Tempo di Clusone, con ingresso da vicolo Caio. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Nemmeno con un fiore a Ponte Nossa Artestudio Morandi via San Bernardino 88, Ponte Nossa (BG). Venerdì 8 marzo è in programma "Women", esposizione di donne-albero con forti radici, opere inedite di Emilio Morandi.

Alle ore 10:30 Bambini in action, contributi artistici degli alunni delle Elementari di Ponte Nossa Sabato 9 marzo "Per Carla Bertola", opere da tutto il mondo in ricordo della poetessa visiva e performer torinese. Ore 17:00 Cancellata, performance di Maritè Bortoletto, artista e e musicoterapeuta. Ore 18:00 Vernissage e brindisi alle donne. Per info: artestudiomorandi1@gmail.com.

Donna è vita Musical performance auditorium S. G. Battista - Coccaglio (Bs), via Castello 14. Ore 8:30 ingresso libero

Reading al femminile venerdì 8 marzo ore 18 - "Factory girl" a cura di Nadia Busato. Palazzo della Cultura, viale Risorgimento 1/A, Cellatica (BS)

Facciamo rumore camminata rumorosa nelle strade di Soresina partendo dalla Torre Civica sede CGIL domenica 10 marzo ore 11. Arrivo in piazza Marconi sede del Municipio. Seguono letture e un rinfresco offerto da Arci.

Festa della donna alla discoteca Juliette di Cremona.

Tam Tam notte rosa al Tam Tam di San Giovanni in Croce in provincia di Cremona cena animata e disco dagli anni 90 i giorni nostri.

Artemisia Gentileschi, la Donna, la Pittoressa Sala Polivalente - Centro Polifunzionale San Maurizio via Alserio 5 22036 Erba (CO). A cura della compagnia teatrale La Sarabanda. Mara Gualandris e Loredana Riva come interpreti. Voci: Valter Mangiarotti, Orlando Gualandris, Pierre Villa e regia: Loredana Riva. Testi: Antonetta Carrabs.

Il cosmo al femminile. Planetario di Lecco, Corso Matteotti, 32, Lecco. Una pratica di yoga per radicarsi e dar vita a nuovi spazi e nuovi inizi e alle 21:15 incontro per scoprire le protagoniste più note e quelle che legano i miti di stelle e costellazioni tra di loro.

Donna&montagna Teatro de Andrè Piazza Leonardo da Vinci, 23826, Mandello del Lario (LC). Serata sull'alpinismo femminile con "Le mandellesi" e Sara Bonfanti.

Donna e storia 9 marzo Sala Don Ticozzi Via Ongania, 4, Lecco. Concerto del Coro San Giorgio e del Coro Grigna, all'interno del progetto "Metà del mondo son donne - La donna nella musica e nell'arte".

Il viaggio musicale dei due cori sarà intervallato da brevi spunti di riflessione e in sintonia con i brani corali proposti. Un coro misto e un coro maschile, per un programma che spazia da brani popolari a brani contemporanei, alcuni scritti per le donne e anche da donne.

Festa della donna con il cane 9 marzo Piani Resinelli, 23821, Abbadia Lariana (LC),+39 392 5526721. Altitudine 1200 m. Una meravigliosa camminata, alla portata di tutti, nel cuore della Grigna. Con guida naturalistica e pranzo compreso.

La veglia delle vedove teatro dell'Oratorio di Garlate Via Volta, 23852, Garlate, LC, spettacolo teatrale amatoriale della Compagnia Teatrale San Genesio - Maggianico; all'interno della rassegna "GarlaTeatro"

Memorial Boccalini Gfc, Secondo torneo di calcio femminile studentesco. Nella giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, al Sambe Stadium, in viale Toscana, andrà in scena il Memorial Boccalini Gfc, torneo di calcio femminile studentesco provinciale, alla sua seconda edizione.

Di fronte 125 ragazze, di scuole medie e superiori da tutto il Lodigiano, seguite dai professori, giocheranno dalle 8.30 alle 13 in un torneo a 5 giocatori. Una festa con anche momenti di riflessione: alle 8.30 saranno presentate le squadre e si spiegherà chi erano le quattro sorelle Boccalini, lodigiane che nel 1933 fondarono la prima squadra di calcio femminile riconosciuta dal Coni, progetto che venne bloccato dal governo fascista.

Drama Queen con Laura Formenti Venerdì, 08 Marzo 2024 - 21:00 teatro alle vigne di Lodi. Drama Queen è il racconto di una vita anticonvenzionale, raccontata da Laura Formenti, stand up comedian, autrice, attrice, performer. Formenti, Finalista a Italia’s Got Talent 2021 e virale sul web col video “Se fossi un uomo...” è uno dei volti fissi di Comedy Central e ha partecipato a Colorado e Domenica 5. Ingresso 10 euro.

Screening femminili. L’Asst di Lodi sabato 9 marzo 2024 propone Screening mammografico ( bisogna prenotarsi tramite il portale prenotasalute). L’attività si svolgerà presso l’Ospedale Maggiore di Lodi (4° piano, Senologia) dalle 9 alle 13. Screening Pap Test e Screening Hpv dna Test, da rchiedere alla mail opendayscreening@ats-milano.it fino alle 12:00 dell’8 marzo 2024: l’attività si svolgerà presso la sede del Consultorio di Lodi dalle 9 alle 13 e presso l’Ospedale di Codogno “Area Rosa” dalle 9 alle 13.

Vaccino contro l’HPV con accesso libero nei Centri Vaccinali di Lodi (Via Agostino Bassi 1/3) e di Casalpusterlengo (Via Crema 15) dalle ore 9.00 alle 13.00 di sabato 9 marzo 2024.

Donne in Varietà spettacolo teatro Villoresi, piazza Carrobiolo, Monza. Inizio ore 20:30.

Riuscire nell'impresa Il Comune di Monza organizza organizza 8 marzo presso la Sala Chaplin del Binario 7 "Riuscire nell’Impresa", un dibattito che vede la partecipazione di atlete di spicco provenienti da diverse discipline.

Sempre l’8 marzo "Amori sbarrati in versi" sotto i portici dell’Arengario e “Artemisia Gentileschi - Amore per l’arte, passione per la vita" al Birrificio Alma.

La Papessa al Teatro San Carlo al via della Libertà, 3, Asola. E se il prossimo Papa fosse donna? Da questa domanda nasce lo spunto dello spettacolo. Il monologo, divertentissimo e irresistibile, scritto e diretto da Alberto Rizzi racconta il ruolo della donna nel mondo occidentale attraverso la storia del femminile nella chiesa cattolica con l’immaginaria e possibile, per quanto improbabile, elezione di una donna al soglio di Pietro.

Con un linguaggio semplice e una regia accattivante, lo spettacolo conquista premi di settore, favori della critica e l’affetto incondizionato del pubblico grazie alla magistrale interpretazione di Chiara Mascalzoni.

Amore - Compagnia Pippo Delbono da venerdì 8 a domenica 10 marzo al Teatro Fraschini, Corso Strada Nuova 136, Pavia. La ricerca sull'amore come sentimento, stato dell'anima. Grazie all'app Lyri il pubblico potrà seguire lo spettacolo in quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese) con i sottotitoli a portata di smartphone e tablet.

La vita di Frida Kahlo Lettura scenica Biblioteca Mirabello Scala - Rione Scala Piazzale Salvo d'Acquisto 5, Pavia. Si tratta di un monologo tratto dal libro di Pino Cacucci che mette in scena l'appassionata esistenza di Frida Kahlo, raccontata dalla protagonista dal vertice estremo dei suoi giorni.

Mentre corre verso la morte, Frida torna ai patimenti della sua reclusione forzata (ripetutamente ingessata e condannata all'immobilità), ai suoi lucidi deliri artistici di pittrice affamata di colore, alla sua relazione con Diego Rivera. Giornata Internazionale della Donna Castello Sangiuliani - Sala Verde Piazza della Repubblica, 39, Mede (PV). Sabato 9 marzo 2024 alle ore 15 presso la Sala Verde del Castello Sangiuliani presentazione del libro “Maria Dutto: una storia al femminile. Donna, cattolica, milanese” del prof. Giorgio Vecchio. Evento organizzato dall'Assessorato alla Pari Opportunità.

LadieSoprano - Quando la musica è donna Teatro Besostri Via Matteotti ,33 Mede (PV). Uno splendido viaggio tra i capolavori del pop e della lirica, abbinati a letture dedicate al mondo femminile. Nel quartetto di Soprani: Veronica Cardullo, Martina La Malfa, Deborah Solange Martinez e Sarah Tisba. La direzione musicale è a curata dalla pianista Hilary Bassi. Costo biglietto 20,00 euro.

Open day a Sondrio il 9 marzo per screening e prevenzione gratuiti per le donne valtellinesi, con servizi come HPV test, vaccinazioni e mammografie. L’Asst Valtellina e Alto Lario ha aderito alla campagna di Regione Lombardia promuovendo un open day con servizi gratuiti su prenotazione.

Nella giornata di sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 13, sono previsti screening pap test, screening HPV test, vaccinazioni HPV e screening mammografico nelle diverse sedi aziendali.

L’accesso è su prenotazione, presso i Consultori aziendali, chiamando il numero verde 800.569.300. Lo screening mammografico, previsto presso le Radiologie dei presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Chiavenna, è dedicato alle donne dai 45 ai 74 anni. Per prenotare l’esame è necessario accedere al portale regionale.

Pari opportunità nel lavoro. Per l'8 marzo Varese presenta uno spot istituzionale dedicato all’importanza della promozione delle pari opportunità nel lavoro. Provincia di Varese, consigliera di parità e Comune di Varese sono i promotori del filmato, nato in un dottorato di ricerca in collaborazione con l’Università dell’Insubria, che sarà trasmesso in sale cinematografiche del varesotto fino al 10 marzo.