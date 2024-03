La Festa del Bio torna a Milano: incontri e show cooking

Milano, 8 marzo 2024 – "Agricoltura e cibo: le donne che guidano la transizione ecologica" è il filo conduttore della Festa del Bio, l'evento di riferimento del biologico italiano che si terrà sabato 9 marzo (dalle 10) a Palazzo Giureconsulti, nella centralissima Piazza Mercanti 2. Un palinsesto ricco di iniziative con degustazioni, talk di approfondimento, le storie di biodiversità, consigli nutrizionali con gli esperti, showcooking, contest tra gli studenti dell’istituto alberghiero Vespucci e intrattenimento per tutta la famiglia. Moderano la giornata Patrizio Roversi e Tessa Gelisio.

L'edizione 2024 mette al centro l'impegno delle donne verso sistemi agroalimentari sostenibili dal campo alla tavola dove. Alla conferenza inaugurale delle ore 10 il parterre sarà tutto al femminile con la presenza di Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, Barbara Nappini, presidente di Slow Food, Nicoletta Maffini,presidente di AssoBio, Fiorella Belpoggi, direttrice emerita Istituto Ramazzini e membro del Comitato Scientifico di Isde Italia, Renata Alleva, specialista in scienza dell'alimentazione, vicepresidente dell’Ordine dei biologi dell’Emilia Romagna e delle Marche e Maria Letizia Gardoni, Presidente di Coldiretti Bio. "Le donne hanno sempre giocato un ruolo importante nei sistemi agricoli e alimentari, dal campo alla tavola, ed oggi sono impegnate per il cambiamento dei sistemi di produzione e consumo verso la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente anche per le future generazioni, per le quali il biologico svolge una funzione fondamentale. Ecco perché abbiamo scelto di metterle al centro della Festa del Bio – sottolinea Mammuccini, Presidente di FederBio – l'empowerment femminile, arricchisce il sistema agricolo e alimentare nel suo complesso. Grazie alla propensione all’innovazione, unita a determinazione e competenze, le donne rappresentano una forza trainante nel ripensare a un’agricoltura che risponda alle sfide alimentari garantendo sostenibilità, diversità, resilienza e sicurezza alimentare".

Organizzata da FederBio, con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, AssoBio, Coalizione CambiamoAgricoltura, La Buona Terra e Crédit Agricole Italia, la Festa del BIO è un evento itinerante che ha l’obiettivo di far conoscere e riflettere sui valori del vero biologico come elemento capace rispondere alle esigenze di salute, tutela degli ecosistemi e contrasto ai cambiamenti climatici.

Accanto ai convegni, per tutta la giornata, nello spazio arena ci saranno gli show cooking. Alle 13 il contest "Buono" E' bio" Un modo divertente e appetitoso per promuovere la formazione di futuri chef attenti all’utilizzo di prodotti da agricoltura biologica, tracciabili, ecosostenibili, buoni e sani. Protagonisti del contest saranno gli studenti dell’Istituto professionale per l'enogastronomia e l’ospitalità Amerigo Vespucci di Milano che si cimenteranno nella prova finale e si contenderanno il “mestolino Bio”. Alle 19 BioAperitivo per tutti, sarà possibile degustare prodotti biologici, in compagnia di un calice di vino Bio. Infine spazio anche alle famiglie con bambini: dalle 11 all'interno del baby bio park si svolgeranno tre laboratori.