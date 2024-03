‘Soffio di primavera’ a Villa Necchi Campiglio di Milano: due giorni tra fiori, piante e idee per il giardino

Appuntamento sabato 9 e domenica 10 marzo dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi Campiglio a Milano con "Soffio di primavera", la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino organizzata dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano per dare il benvenuto alla bella stagione in arrivo. Giunta all'undicesima edizione, anche quest'anno, ospiterà trentina di vivaisti accuratamente selezionati proporranno in vendita ellebori, bergenie, primule, viole e ciclamini, camelie, gelsomini e ciliegi da fiore, ma anche piante aromatiche per le insalate, piante da orto annuali, erbacee perenni, arbusti coprisuolo, arbusti a fiore e sempreverdi, conifere, piante rustiche da ingresso e da cortile, piante spontanee con usi officinali e alimurgici. Tra gli stand sarà possibile trovare anche attrezzi per il giardino e l’orto, arredi e idee per architetture in legno e vetro su misura, giardini d’inverno e cabanes, libri di giardinaggio. La manifestazione sarà arricchita da un calendario di laboratori su potature e rinvasi e da workshop dedicati alle attività primaverili per la cura di giardini e terrazzi durante i quali Luca Dell’Acqua, il giardiniere di Villa Necchi Campiglio, darà suggerimenti e consulenze personalizzate per la cura del giardino. In programma anche l'incontro "Gli architetti giardinieri si raccontano a Villa Necchi", con Giuseppe Barbera e la vivaista Anna Peyron in dialogo con il celebre architetto paesaggista Paolo Pejrone, che racconteranno peculiarità e caratteristiche di un lavoro fatto di tanta passione e pazienza. L'agronoma e progettista di giardini Laura Cinzia Bassi presenterà, il suo libro "Potatura degli arbusti". Infine, sarà possibile fare un giro tra gli espositori in compagnia di un esperto vivaista e dei suoi preziosi 'Consigli per gli acquisti', ad esempio sui terricci più indicati e in base alle esigenze di esposizione e collocazione delle piante, in vaso o in terra.

"Soffio di primavera" per tutti

Grazie alla collaborazione con l’associazione "L’abilità" all’interno del progetto “Bene Fai per tutti”, l’evento "Soffio di primavera" è accessibile alle persone con disabilità intellettiva. L'associazione, infatti, ha redatto una brochure accessibile, scritta in linguaggio semplificato, che facilita la partecipazione all'evento. La guida è composta da schede di introduzione all'evento e a Villa Necchi, un'agenda visiva che esplicita le attività che verranno proposte e una carta check-in da ritagliare e portare con sé all'evento. Testi facilitati e immagini garantiscono la comprensione dell'esperienza che si vivrà, permettendo la partecipazione delle persone con disabilità intellettiva in modo attivo. Oltre al materiale accessibile, l’équipe di "L’abilità" ha formato il personale del Fai dedicato all’evento affinché sia pronto ad accogliere e a interagire con questo tipo di pubblico.

Informazioni per la visita

Luogo: Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 14 Milano Quando: Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024, dalle 10:00 alle 18:00 L'evento è confermato anche in caso di maltempo E' possibile acquistare il biglietto su https://fondoambiente.it/soffio-di-primavera selezionando anche il ticket per la partecipazione al laboratorio "Crea il tuo erbario" che si terrà sabato 9 marzo alle 11 e alle 15