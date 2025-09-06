Variante di Tremezzina, si accelerano i lavori: la promessa è dell’Anas

Tremezzina (Como) – A partire dal 20 settembre saranno intensificate le presenze degli operai nel cantiere della variante di Tremezzina, incrementate le volate per il completamento gli scavi in galleria e ripresi i trasporti per il conferimento del materiale di scavo a Tirano e Brescia. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri mattina, durante il quale l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e degli enti territoriali, tra cui il prefetto, Corrado Conforto Galli.

Assieme a una delegazione di sindaci, l’Ad ha visitato il cantiere, sia lato Colonno che sul versante a Griante, per verificare lo stato di avanzamento lavori. L’obiettivo prioritario fissato nell’incontro è stato “garantire un coordinamento più efficiente ed efficace tra gli enti coinvolti e l’Anas, per accelerare i processi di lavorazione sui cantieri e ridurre tutti i disagi a carico dei cittadini”. Inoltre è in via di definizione il cronoprogramma dei lavori di completamento e Anas ha assicurato che i costi sono totalmente finanziati. L’incontro si è concluso con un accordo per la realizzazione una serie di opere compensative per i Comuni interessati dall’opera, che verranno individuate dal tavolo “Regia di cantiere” composto da Anas e dai sindaci.

L’intervento, con un investimento di 576 milioni di euro, consiste nella realizzazione della variante alla statale 340 Regina, in corrispondenza di Colonno, Sala Comacina, Tremezzina e Griante. Il tracciato di progetto della Variante, di 9,6 chilometri misura di lunghezza, e le opere d’arte principali sono rappresentate da 4 gallerie naturali a canna unica per circa 8,3 chilometri, 3 gallerie naturali di servizio, 2 gallerie di svincolo e 3 viadotti. È inoltre prevista la realizzazione di 2 svincoli, Colonno a sud e Griante a nord.