Controlli di polizia a Cantù: chiusi due minimarket

Cantù (Como), 3 settembre 2025 – Persone e auto identificate, e due minimarket chiusi per mancanza di requisiti igienico-sanitari. Sono i risultati dei controlli svolti dalla Questura di Como nelle ultime ore a Cantù, intervenuta assieme a Polizia Locale a Ats Insubria.

Le pattuglie hanno proceduto a identificare numerose persone – 39 in tutto, oltre a 15 veicoli - soprattutto nelle aree ritenute più sensibili del centro città. In aggiunta, sono stati organizzati posti di controllo nelle vie limitrofe, per esaminare i documenti e le eventuali pendenze giudiziarie. Sempre con Polizia Locale e Ats, gli agenti della Questura di Como hanno controllato alcuni esercizi commerciali della zona, proceduto alla chiusura di due attività.

Il primo è un market latino-americano che non rispettava le norme igienico sanitarie, a cui sono state elevate sanzioni per circa 4.000 euro. Il secondo è un altro minimarket, limitrofo alla piazza principale, anche in questo caso per non aver rispettato le norme igienico sanitarie. Qui sono inoltre stati sequestrati parecchi alimenti non correttamente conservati, in attesa di elevare una sanzione variabile tra i 3.000 e 5.000 euro.

I controlli sono stati organizzati in seguito alle direttive emerse giovedì scorso dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura, focalizzato sul territorio canturino e sulla necessità di repressione dei fenomeni criminali legati di questa zona.