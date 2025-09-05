Neve al Passo Gavia: in Valfurva irrompe l’inverno

Santa Caterina Valfurva (Sondrio), 5 settembre 2025 – Dopo lo Stelvio, la Valfurva: la neve d’estate imbianca l’alta Valtellina.

Se a fine agosto la prima neve era caduta al Passo dello Stelvio, in una località piuttosto nota per le nevicate precoci e tra l’alto in giorni di maltempo generalizzato in Lombardia, è stata abbastanza una sorpresa la spruzzata ripresa questa mattina al Passo Gavia, in Valfurva.

Mentre in città, ma anche sulle Prealpi, tornano sole e caldo con temperature abbondantemente sopra i 20°, in Valfurva irrompe improvvisamente l’inverno con rovesci di neve e una spolverata al suolo al valico.

L’evento è stato immortalato dalla webcam del rifugio A.Berni a 2.541 metri d’altitudine, posizionata dalla startup Scenari Digitali nell’ambito del progetto "webcam live & timelapse" #overtheclouds per il monitoraggio del paesaggio e degli ambienti montani