SuperEnalotto oggi 5 settembre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 settembre 2025. Il jackpot per il concorso di oggi a disposizione dei punti 6 ha raggiunto così quota 47,1 milioni di euro.

L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 82 39 52 71 47 9

Numero Jolly: 83

Numero Superstar: 52

Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 17.842,64

Punti 4: 400 totalizzano Euro: 321,93

Punti 3: 14.606 totalizzano Euro: 26,32

Punti 2: 224.220 totalizzano Euro: 5,30 SUPERSTAR

Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 32.193,00

Punti 3SS: 125 totalizzano Euro: 2.632,00

Punti 2SS: 1.576 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 8.304 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 14.782 totalizzanoEuro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 72 totalizzano Euro: 3.600,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 10.926 totalizzano Euro: 32.778,00

Vincite WinBox 1: 1.559 totalizzano Euro: 38.975,00

Vincite WinBox 2: 182.138 totalizzano Euro: 370.374,00

Totale vincite Seconda Chance: 10.998

Totale vincite WinBox: 183.697 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 47.900.000,00

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 8 5 7 41 79

Cagliari – 80 20 3 4 6

Firenze – 16 44 21 48 60

Genova – 44 38 61 11 20

Milano – 75 7 87 44 65

Napoli – 12 15 48 11 22

Palermo – 17 60 64 62 27

Roma – 50 17 41 56 61

Torino – 73 78 33 37 28

Venezia – 6 75 50 69 10

Nazionale – 34 51 27 14 53

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti:

39 – FORBICI

2 – MELA

26 – ELMO

8 – BRAGHE

11 – TOPI

I numeri vincenti del 10eLotto: 3 5 6 7 8 12 15 16 17 20 21 38 44 46 50 60 73 75 78n80

NUMERO ORO: 8

DOPPIO ORO: 8 5

Numeri extra: 4 11 22 33 37 41 48 56 61 62 64 65 69 79 87

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.