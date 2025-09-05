Il cerchio che non si chiude

Il cerchio che non si chiude
CronacaL’arcivescovo Delpini su Carlo Acutis: “Un santo adolescente, vicino a San Francesco”
5 set 2025
REDAZIONE MILANO
L’arcivescovo Delpini su Carlo Acutis: “Un santo adolescente, vicino a San Francesco”

Il metropolita di Milano dopo l’annuncio del Papa: “Un incoraggiamento ai ragazzi ad avere stima di sé, a coltivare speranze audaci, a smentire la tristezza del mondo”

Carlo Acutis

Milano – “C'è un segno per incoraggiare gli adolescenti ad avere stima di sé, a coltivare speranze audaci, a smentire la tristezza del mondo”: con queste parole l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha parlato dell'annuncio dato dal Papa della santificazione del milanese Carlo Acutis, morto a 15 anni nel 2006, stroncato da una meningite fulminante.

“Abita per sempre nell'età della adolescenza per farsi amico di tutti coloro che transitano, ora e in futuro, per questa età e per incoraggiarli a desiderare di diventare adulti, di riconoscere la propria vocazione alla santità – ha proseguito Delpini –. Un santo adolescente, vicino a san Francesco, con lo sguardo alle cime, con i suoi blue jeans e la sua felpa in giro per le strade di ogni giorno, sia per tutti noi testimone della voglia di vivere, del gusto per il bene, dello stupore per la bellezza e sia esempio da seguire per coloro che alimentano la lampada che abbiamo acceso in Assisi”.

Mario Delpini, arcivescovo di Milano
Mario Delpini, arcivescovo di Milano

Ad Assisi infatti Carlo è stato sepolto e sulla sua tomba è stata posta una lampada votiva offerta dalla Fom, la Fondazione degli oratori milanesi

