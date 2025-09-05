Violenze di genere

La violenza di genere non è solo fisica. E‘ anche psicologica e può manifestarsi pure sotto l’aspetto economico.

A insistere sul primo aspetto è l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che sull’onda del caso dei forum sessisti "Mia moglie" e "Phica.eu" ha lanciato un appello per un cambiamento culturale, sottolineando che “le conseguenze mentali sono gravi come quelle fisiche”. Il secondo aspetto ha invece trovato certificazione giuridica in una recente sentenza della Corte d'Appello civile di Milano, nella quale si citano "forme di controllo eccessivo e vessatorio nella gestione delle finanze domestiche" del marito nei confronti della moglie.

Due piccole notizie che ci ricordano come certe battaglie siano necessarie e urgenti, che ci esortano a non banalizzare e sottovalutare la questione. Perché la violenza di genere esiste ed è una vergognosa piaga, in una società democratica.