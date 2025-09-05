Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Editoriale e Commento
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
Editoriale e CommentoViolenze di genere
5 set 2025
MICHELE MEZZANZANICA
Editoriale e Commento
WhatsAppXPrint
Editoriale

Violenze di genere

La violenza di genere non è solo fisica. E‘ anche psicologica e può manifestarsi pure sotto l’aspetto economico.

A insistere sul primo aspetto è l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che sull’onda del caso dei forum sessisti "Mia moglie" e "Phica.eu" ha lanciato un appello per un cambiamento culturale, sottolineando che “le conseguenze mentali sono gravi come quelle fisiche”. Il secondo aspetto ha invece trovato certificazione giuridica in una recente sentenza della Corte d'Appello civile di Milano, nella quale si citano "forme di controllo eccessivo e vessatorio nella gestione delle finanze domestiche" del marito nei confronti della moglie. 

Due piccole notizie che ci ricordano come certe battaglie siano necessarie e urgenti, che ci esortano a non banalizzare e sottovalutare la questione. Perché la violenza di genere esiste ed è una vergognosa piaga, in una società democratica. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata