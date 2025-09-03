Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Legnano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloCamera ardente Giorgio ArmaniCarlo AcutisBeppe Sala
Acquista il giornale
CronacaOmicidio Ravasio, Adilma è in isolamento: ha cercato di contattare la figlia in carcere a Como
3 set 2025
REDAZIONE LEGNANO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Legnano
  3. Cronaca
  4. Omicidio Ravasio, Adilma è in isolamento: ha cercato di contattare la figlia in carcere a Como

Omicidio Ravasio, Adilma è in isolamento: ha cercato di contattare la figlia in carcere a Como

La “mantide” di Parabiago si trova reclusa a San Vittore con l’accusa di aver organizzato l’omicidio del compagno simulando un incidente stradale

Fabio Ravasio e Adilma Pereira Carneiro accusata di aver pianificato il delitto

Fabio Ravasio e Adilma Pereira Carneiro accusata di aver pianificato il delitto

Per approfondire:

Legnano, 3 settembre 2025 – Adilma Pereira Carneiro da qualche giorno è in isolamento nel carcere di San Vittore, dove si trova reclusa con l’accusa di aver organizzato l'omicidio del compagno Fabio Ravasio.

Approfondisci:

Adilma la mantide brasiliana di Parabiago, l'ultimo incontro col marito, l'amante e la promessa alla squadra omicida: "Regalo un appartamento a tutti"

Adilma la mantide brasiliana di Parabiago, l'ultimo incontro col marito, l'amante e la promessa alla squadra omicida: "Regalo un appartamento a tutti"

La lettera

Nonostante il divieto di comunicare con chiunque, la cinquantenne brasiliana avrebbe infatti cercato di far arrivare una lettera alla figlia, Ariane Pereira Bezerra da Silva. La trentunenne è stata arrestata lo scorso 26 luglio con l’accusa di concorso nell’omicidio di Ravasio morto il 9 agosto 2024 dopo essere stato investito in bicicletta.

Ariane Pereira Bezerra da Silva
Ariane Pereira Bezerra da Silva

“Io non c'entro”, aveva detto al gip Stefano Colombo nell'interrogatorio, ma in aula imputati e testimoni hanno affermato che era invece a conoscenza del progetto della madre di uccidere Ravasio simulando un incidente stradale.

Approfondisci:

Omicidio Ravasio, il gip: la figlia della mantide di Parabiago deve restare in carcere

Omicidio Ravasio, il gip: la figlia della mantide di Parabiago deve restare in carcere

La difesa

“Non ci sono i gravi indizi di colpevolezza e neppure le esigenze cautelari", spiega avvocato Emanuele Santo De Paola che, entro il 10 settembre, depositerà al riesame il ricorso per la scarcerazione di Ariane

Il processo

Per l'omicidio del 52enne nel processo davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio oltre ad Adilma (da tempo battezzata la “mantide” di Parabiago), ci sono anche il marito di Adilma Marcello Trifone e uno dei tanti ex amanti Massimo Ferretti, l’altro figlio Igor Benedito, il genero Fabio Lavezzo, l’amico Mirko Piazza, lo spacciatore Mohamed Dhabi e il meccanico Fabio Oliva.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Omicidio