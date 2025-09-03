Spaccio nei boschi di Olgiate Comasco: due arresti. Le continue chiamate dei clienti sul cellulare durante i controlli

Olgiate Comasco, 3 settembre 2025 – Vendevano droga al dettaglio nei boschi di Olgiate Comasco, dove avevano una postazione in frazione Somaino, tra via Perretta e via degli Artigiani. Due marocchini senza fissa dimora di 19 e 26 anni, arrestati ieri dai carabinieri di Olgiate Comasco, che li hanno individuati e inseguiti assieme allo Squadrone Cacciatori di Sardegna, durante una perlustrazione delle zone boschive di Olgiate.

La zona è nota per un via vai legato allo smercio di droga: infatti, in seguito alla perquisizione svolta sul posto, i due sono stati trovati in possesso di 16 grammi di cocaina, 16 grammi di hascisc, 2000 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle singole dosi e 4 telefoni cellulari che, durante la fase del controllo, continuavano a squillare, per le continue richieste che arrivavano dai clienti.

Arrestati per spaccio di droga e trattenuti per la notte in camera di sicurezza, questa mattina sono stati processati per direttissimo a Como. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice li ha scarcerati con divieto di dimora a Como. Controlli analoghi saranno organizzati nei prossimi giorni, nelle aree note per essere un punto di riferimento dello spaccio di droga al dettaglio: punti di riferimento per i clienti che ordinano per telefono, passano a ritirare a bordo della strada, e consegnano il denaro.