Giallo Silvana Damato, l’amico: “Non la vedo da un anno, avevamo interrotto i contatti. Non ho nulla da nascondere”

Milano, 5 settembre 2025 – Cosa è successo a Silvana Damato, l'ex tabaccaia è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione? A questa domanda stanno cercando di dare risposta le indagini scattate l’8 agosto quando il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Bruzzano, a Milano.

Intanto oggi durante la trasmissione di Mediaset “Dentro la notizia” è intervenuto per la prima volta in televisione Rosario in merito all’uomo "misterioso" di cui avevano parlato alcuni vicini della donna: "Conosco Silvana da quarant'anni, ma l'ultima volta l'ho vista l'anno scorso - ha detto -. Stavo andando a trovare mio padre al cimitero di Bruzzano, l'ho chiamata, era in casa, mi ha detto di salire e sono andato a trovarla e lì mi avrà visto quel signore. Poi di recente si è rotta un braccio e abbiamo interrotto i contatti perché lei pensava che io fossi disponibile a soccorrerla e aiutarla ma io ero lontano in quel momento e non potevo. Lei ha detto che ero anaffettivo e abbiamo interrotto i rapporti".

"Ci siamo scambiati di recente un paio di telefonate, ma è stata una casualità. Il 12 agosto le ho mandato un messaggio, dicendole che non riuscivo più a contattarla, e la sera ho scoperto al telegiornale che l'avevano trovata a casa morta" ha detto. "Per me era un'amica, un'amica a distanza. Forse per Silvana era qualcosa di diverso. I nostri messaggi erano molto tranquilli, potrei farli vedere a chiunque, anche a mia moglie", ha concluso l'uomo mostrando lo scambio di messaggi interrotto dalla morte della donna. "Con la barba e i capelli lunghi, ce ne sono tanti in giro. Io non ero lì quel giorno" ha detto.