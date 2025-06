Como, armato di coltello e ubriaco minaccia i clienti di una gelateria del centro: arrestato

Como, 29 giugno 2025 – È stato arrestato dalla polizia, chiamata per segnalare la presenza di un uomo che, armato di coltello, minacciava i clienti di una gelateria, sabato notte. L’intervento della Volante è avvenuto alla 1.30 sul lungolario Trento, trovando poco distante l’uomo indicato, un pachistano di 24 anni, che si era seduto apparentemente tranquillo. Gli agenti gli hanno trovato e sottratto un coltello da 12 centimetri.

Calci ai poliziotti

Ma quando lo hanno fatto salire in auto per portarlo in Questura e identificarlo, ha iniziato a dimenarsi violentemente, e a sferrare pugni e calci contro finestrini e il plexiglass divisorio di sicurezza della volante, senza riuscire a danneggiare nulla. Il suo comportamento è proseguito anche in Questura, dove si è scagliato contro gli agenti, ancora con calci e pugni. A suo carico, sono emersi precedenti di polizia per rissa e violazione della legge sull’immigrazione.

A processo

Dopo aver sentito il magistrato di turno della Procura di Como, è stato arresto per resistenza e la violenza a pubblico ufficiale, e denunciato a piede libero per detenzione del coltello. Trattenuto in camera di sicurezza, sarà processato domani per direttissima. Gli sono stati inoltre notificati un ordine di allontanamento e un verbale amministrativo per ubriachezza molesta.