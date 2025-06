Valsassina, precipita mentre cerca funghi: morto 55enne, il corpo trovato dagli amici

Crandola Valsassina (Lecco), 29 giugno 2025 – Un cercatore di funghi di 55 anni di Arosio è morto nei boschi della Valsassina. E' precipitato in un dirupo da un'altezza di una trentina di metri. E' morto sul colpo.

L'incidente si è verificato a Crandola Valsassina, dove solo due domeniche prima aveva perso la vita Marco Panzeri, cuoco 33enne di Valgreghentino, che stava cercando anche lui funghi, a poche centinaia di metri di distanza in linea d'aria. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno: il 55enne non è arrivato al punto di ritrovo concordato con gli amici, dopo che si erano separati per cercare funghi in un'area più vasta. Non rispondeva nemmeno al telefono.

Si sono messi subito a cercarlo i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco della squadra Saf del comando provinciale. In volo, per una perlustrazione aerea, anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como e i Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero.

Sono stati però gli amici a ritrovare per primi il fungaiolo disperso, ormai morto, ai piedi di un salto di roccia sotto il Pian delle Betulle. Dopo averne accertato il decesso, il corpo della vittima è stato recuperato e quindi riconsegnato ai familiari, perché si è trattato di una fatalità, l'ennesima sulle montagne della Valsassina.