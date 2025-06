Como, procacciano clienti per noleggiatori di barche: multati cinque buttadentro

Como, 27 giugno 2025 – Agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale, impegnati questa mattina nei controlli per individuare i “buttadentro”, persone che invitano i passanti a usufruire di attività commerciali, nello specifico società di locazione e noleggio di barche. Cinque sono state le persone sanzionate con una multa da 50 euro, a cui se ne aggiungeranno altrettante a carico dei titolari delle attività, in applicazione dell’articolo 27 bis del Regolamento di Polizia Urbana, previsto a contrasto dell’abusivismo.

I controlli di poliziotti anche in abiti civili, si sono svolti al Molo di Sant’Agostino, dove sono state sorprese cinque persone intente a procacciare clienti, offrendo loro un tour in barca o un noleggio. Sono un comasco di 18 anni, un nordafricano di 28 anni, un 19enne di Sondrio, un albanese 40 anni residente a Firenze e un marocchino, sempre residente a Firenze di 33 anni, che hanno ricevuto un verbale di contestazione di 50 euro ciascuno per aver violato il Regolamento di Polizia Urbana.

L’articolo applicato, vieta a chiunque sia connesso a una attività economica, di invitare sulla pubblica via e con qualsiasi mezzo, ad usufruire dei servizi della stessa attività. La stessa sanzione verrà notificata agli “obbligati in solido”, cioè i titolari delle attività commerciali che hanno permesso ai identificati dagli agenti, di operare nonostante il divieto imposto.