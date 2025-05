Sviene per terra, completamente ubriaco. Arriva la polizia e gli trova due coltelli nello zaino: 38enne nei guai

Como, 26 maggio 2025 – Origini pugliesi, residente a Como, 38 anni, visibilmente ubriaco e due grossi coltelli nello zaino. È la fotografia dell’uomo denunciato sabato sera dalla Squadra Volante di Como, durante un intervento avvenuto verso le 20 in via Cinque Giornate, su segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato un uomo stramazzato a terra privo di conoscenza.

Una volta in posto, i poliziotti hanno constatato che il trentottenne era completamente ubriaco e incosciente. Dopo qualche tentativo per farlo riprendere, è stato identificato per procedere a ulteriori controlli. Inoltre, da una prima e sommaria ispezione, i poliziotti hanno notato che dal borsello che l’uomo portava a tracolla, spuntavano i manici in legno di due coltelli, uno di 24 e l’altro di 26 centimetri di lunghezza, che aveva con sé, non si sa con quale intenzione o per quale motivo. Portato subito in Questura, l’uomo, risultato incensurato, è stato denunciato per il possesso illegale di armi, e sanzionato per la per manifesta ubriachezza.