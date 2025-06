Guasto ai radar e voli cancellati, quando e come è possibile chiedere un risarcimento

Milano. 29 giugno 2025 - E adesso cosa succede per i passeggeri dei 300 voli circa rimasti coinvolti nelle cancellazioni o fortissimi ritardi dovuto al guasto alla rete radar sui cieli del nord-ovest d’Italia?.

Considerando che il caos non è ascrivibile alle compagnie aeree è impossibile richiedere un indennizzo, dai 200 ai 600 euro, a loro come accade invece nel caso di una loro responsabilità diretta. I vettori sono comunque tenuti a offrire assistenza ai passeggeri rimasti a piedi o fatti atterrare in altri aeroporti.

Una spiegazione viene data dall’Aduc, l’Associazione Diritti Utenti e Consumatori

Il rimborso

“Dalle notizie che arrivano sembra che i passeggeri coinvolti siano stati trattati come avrebbe dovuto essere: assistenza in aeroporto, financo albergo, e possibilità di imbarco sui primi voli disponibili. Rimborso dei biglietti nel caso in cui le alternative offerte non siano state di gradimento da parte dei passeggeri”. Quindi se è stata assicurata assistenza, eventuale alloggio e la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto, un volo alternativo o un volo di ritorno, le compagnie hanno fatto il loro dovere.

Uno degli ingressi dell’aeroporto di Linate

L’indennizzo

La torre di controllo dell’aeroporto di Malpensa dove è rimasto bloccato il traffico aereo a causa di problemi al sistema radar

“Non sono dovuti gli indennizzi che vanno dai 200 ai 600 perché la responsabilità non è delle compagnie aeree. Questo non implica, però che, nel caso in cui gli aeroporti non abbiano offerto l’assistenza dovuta, non si possa esigere rimborso dagli stessi aeroporti; considerando anche la richiesta di danni agli stessi, dopo averli documentati. Tutto con specifiche richiesta ai desk degli stessi aeroporti e, nel caso di insoddisfazione tramite diffida da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec”.