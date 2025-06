Exploit Filippo Conca: un amatore diventa campione italiano di ciclismo

Lecco – Clamoroso a Gorizia. Il lecchese Filippo Conca è il nuovo campione italiano di ciclismo professionistico su strada.

Il 26enne ex promessa, che oggi gareggia per una squadra senza sponsor, lo Swatt Club, ha battuto in volata avversari del calibro Alessandro Covi della Uae Emirates e Thomas Pesenti della Soudal Quick-Step, all'arrivo sul traguardo di Gorizia dopo 228 km di gara.

L'arrivo vincente di Filippo Conca, in maglia e pantaloncini bianchi senza sponsor

"Sono stati mesi difficili dopo essermi ritrovato senza contratto alla fine dell'anno scorso – racconta – dopo anni di sacrifici per le squadre in cui ho corso aspettavo questo campionato italiano da ottobre dello scorso anno, mi sono dedicato un po' al gravel (una specialità che è una via di mezzo tra ciclismo su strada e mountain bike, ndr) perché sarebbe stato difficile arrivare pronti senza competizioni. Ho avuto comunque degli intoppi, perché mi sono dovuto fermare per infortuni e acciacchi, ma ho continuato a lottare per arrivare ad oggi. È stata dura, perché non ero il più forte: Covi era il più forte, avrebbe meritato il titolo, ma sapevo che arrivando sul tratto di pavé finale con maggiore velocità me la sarei giocata bene".

Una riscossa, per un atleta che aveva fatto vedere grandi cose fra i Dilettanti per poi non riuscire a compiere il salto definitivo una volta giunto fra i professionisti. Conca non si è smarrito e ha trovato un’occasione nello Swatt Club, team lombardo nato proprio con l’obiettivo di dare una seconda opportunità a chi esce dalla categoria Under 23 senza un contratto da professionista. Una banda del sogno interrotto che prova a scalare dal basso le gerarchie del ciclismo che conta. A volte riuscendoci, come oggi a Gorizia con il lecchese Filippo Conca.