Merate, dramma della solitudine: Lorenzo trovato morto in casa in stato di decomposizione

Merate (Lecco), 29 giugno 2025 – Un pensionato di 78 anni è stato trovato morto in casa propria, in centro a Merate, in stato di decomposizione. Si tratta probabilmente di un dramma della solitudine. A lanciare l'allarme sono stati domenica sera i vicini, preoccupati per il forte odore che proveniva dalla sua abitazione e perché lui non rispondeva al citofono. La vittima verosimilmente di un malore si chiamava Lorenzo.

Il rinvenimento

Sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di volontari cittadino insieme ai carabinieri della stazione locale e ai soccorritori volontari della Croce bianca ad effettuare la macabra scoperta, all'interno di un appartamento di corte in via Sant'Ambrogio, vicino alla chiesa parrocchiale. Lorenzo probabilmente è morto tra giovedì e venerdì, non prima, perché alcuni amici giovedì lo hanno incrociato in giro. A causa delle elevate temperature, il corpo è andato presto in decomposizione, emanando un terribile odore che ha saturato l'aria e che è stato avvertito da decine di metri di distanza. Soccorritori e militari hanno dovuto indossare mascherine protettive e tute anti-contaminazione per proteggersi.

Gli accertamenti

L'area è stata cinturata e delimitata con nastro bianco e rosso dai carabinieri. I militari hanno inoltre sentito direttamente sul posto alcuni residenti della zona e conoscenti. Dai primi accertamenti, in condizioni ambientali non facili, sembra comunque che il 78enne sia stato proprio stroncato da un malore fulmineo, che gli ha impedito anche di chiedere aiuto. La porta era di casa chiusa dall'interno e non sono stati riscontrati segni né di scasso, né di violenza o altri elementi che possano lasciar presagire un'intrusione e un'aggressione. Lorenzo, padre di due figli grandi che risiedono altrove, viveva da solo in una casa in affitto.