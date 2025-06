Forte ondata di maltempo . Difficoltà anche per l’ospedale

Ondata di maltempo sul territorio bresciano. Le zone maggiormente colpite sono quelle della Franciacorta e dell’Ovest bresciano. Tra i centri che hanno subito i maggiori disagi c’è Chiari, dove ieri mattina un acquazzone violentissimo e la grandine hanno fatto ingrossare i corsi d’acqua. Non solo: si è allagata la piazza di fronte al municipio e sono stati abbattuti alcuni alberi, anche sulla strada. Ha subito danni pure la radiologia dell’ospedale di Chiari, che ha dovuto rimodulare gli orari di alcune visite. Le richieste di intervento sono state numerose e molti gli interventi, che hanno visto partecipare, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, il sindaco Gabriele Zotti, la polizia locale, alcuni dipendenti del comune, la municipalizzata Chiari Servizi, carabinieri e tanti cittadini. "Nella difficoltà ieri abbiamo visto il grande cuore dei clarensi – ha detto il primo cittadino – che si sono prodigati per tenere sotto controllo la situazione, con operatori e soccorritori. A tutti va un grazie per la pazienza con cui hanno affrontato le criticità". In Valle Camonica e sull’alto Sebino ha grandinato e piovuto, senza però grossi problemi.