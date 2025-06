Allerta gialla in Lombardia: temporali in arrivo. Quando e dove

Dopo le previsioni che annunciano l’arrivo dei temporali, al termine di un fine settimana all’insegna del bel tempo, ecco l’allerta gialla della Protezione Civile, a conferma del peggioramento delle condizioni meteo, in parte già iniziato.

L’avviso, diramato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, recita così: “Per la restante parte della giornata di oggi 02/06 è prevista un’ulteriore intensificazione delle precipitazioni già attive dalla mattina, con temporali da sparsi a diffusi sui settori alpini, prealpini, in abbassamento anche alla fascia pedemontana e con possibile coinvolgimento anche dell'alta pianura occidentale, ovunque persistenti fino a fine giornata”. “In particolare – prosegue – sull'area della Valchiavenna, del Lario settentrionale e del Varesotto saranno possibili, in concomitanza con gli eventi temporaleschi più intensi, locali accumuli stimati tra 40 e 60 mm/6h. Nel pomeriggio rinforzi di vento da Sud su Appennino e sulla Bassa Pianura Occidentale, mentre in concomitanza con gli eventi temporaleschi saranno possibili locali colpi di raffica tra 55 e 65 km/h".

Perturbazione in arrivo sul Nord Italia: l'anticiclone africano vacilla

Martedì non andrà meglio, anzi. “Per la giornata di 3 giugno è previsto il proseguimento della fase perturbata. Nella notte precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale sui settori pedemontani, prealpini e alpini, in attenuazione a isolati nel corso della mattinata e localizzati sempre in montagna. Dal pomeriggio nuovo impulso perturbato che coinvolgerà prevalentemente i settori di NordOvest della Valchiavenna, Prealpi Lariane e Varesine con accumuli possibili tra 20-40mm/24h. Non esclusa una possibile estensione ad Est, mentre in serata è prevista un’attenuazione fino ad esaurimento delle precipitazioni"

Le contromisure

“In conseguenza della previsione di fenomeni a carattere di rovescio e/o temporale delle precipitazioni previste, si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di attenzione – si legge ancora – cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di protezione civile, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.

Per i cittadini

Si invitano tutti i cittadini ad informarsi sui rischi potenziali presenti sul territorio di interesse, sull’organizzazione dei servizi di Protezione Civile e di seguire le disposizioni emanate dalle Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza, facendo riferimento all'Amministrazione Comunale, anche attraverso la possibile consultazione del Piano di Protezione Civile.