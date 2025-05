Allagamenti e strade chiuse. Alberi sui binari

Prosegue anche oggi nel Varesotto l’ondata di maltempo, tanto che la Protezione civile ha confermato l’allerta annunciata sabato. Già nel tardo pomeriggio di domenica un’intensa perturbazione aveva colpito la Valganna: per la caduta di un albero la strada statale 233 era stata chiusa per oltre un’ora per consentire di rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l’area, ma la situazione è peggiorata nella notte fino all’alba di lunedì, con piogge incessanti e forte vento che hanno causato danni, conseguenza di allagamenti e cadute di alberi sulle strade e sulla linea ferroviaria Laveno-Milano.

Per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e dei distaccamenti territoriali è stata una notte di lavoro: decine le chiamate alla centrale operativa, in poche ore quaranta gli interventi che hanno visto in azione le numerose squadre per risolvere le situazioni più critiche. A Varese si è allagata la strada a Belforte, nella zona del supermercato, transennata, ma gli allagamenti hanno causato problemi su diversi tratti stradali in tutta la provincia.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Cuasso al Monte per un muro pericolante, quindi per rimuovere gli alberi caduti sulle strade a Malgesso, Vergiate, Sesto Calende, nella zona del Medio e Basso Verbano, a Luino, Grantola, Valganna e Castello Cabiaglio. Ieri mattina disagi si sono verificati sulla linea Laveno-Varese-Milano per piante e rami finiti sui binari mentre è stato un guasto tra le stazioni di Albizzate e Solbiate Arno a causare ritardi ai treni lungo la linea Porto Ceresio- Milano.

Purtroppo sempre più spesso violente ondate di maltempo si abbattono sul Varesotto: tra il 23 e il 24 aprile l’esondazione dell’Olona aveva creato disagi nella zona industriale in e alcune abitazioni nel comune di Induno Olona.

Ros.For.