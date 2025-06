Orrore in casa dell’ex consigliere di Brescia: “Figlie vittime di pestaggi e minacce di morte. Apprezzava l’omicidio di Saman Abbas”

BRESCIA – Hanno parlato una giornata. Una la mattina, l’altra il pomeriggio. Confermando dettaglio dopo dettaglio. Non sono arretrate di un millimetro le figlie di Balwinder Singh, l’ex consigliere comunale in Loggia sottoposto da fine marzo con la moglie al divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) per maltrattamenti domestici, mentre il primogenito della coppia - 26 anni - veniva arrestato per violenza sessuale ai danni della sorella più grande. In sede di incidente probatorio le giovani - 17 e 24 anni - hanno ribadito al gip Andrea Guerrerio le accuse contenute nel fascicolo del pm Marica Brucci.

In un’aula protetta hanno ricostruito quello che stando all’ordinanza di custodia appare un narrato “genuino, pienamente credibile e privo di contraddizioni”. Nelle loro parole, un clima famigliare caratterizzato da una violenza sistematica sin da quando erano piccole - agli atti ci sono gli audio registrati dalla minore - con la madre che a volte subiva a sua volta, e a volte si faceva parte attiva.

Bastava poco per ricevere pestaggi inauditi, essere prese a bastonate, ricevere minacce di morte: indossare una maglia attillata, essersi sciolte i capelli, non aver sbrigato le faccende, non aver vinto un concorso religioso, non aver pronunciato correttamente in Italiano una parola (colpa da espiare rimanendo chiuse in balcone per mezz’ora in mutande al buio), chattare su Facebook.

“Mio padre mi ha appoggiato un coltello alla gola dicendomi che mi avrebbe ammazzata se non avessi rispettato le regole di casa”, ha riferito la maggiore, a suo dire obbligata a rovistare nell’immondizia, a lavarsi con l’acqua fredda, ad amare un connazionale che non voleva sposare. Il padre sarebbe arrivato ad apprezzare l’omicidio di Saman Abbas. La più grande ha anche confermato di essere stata abusata dal fratello con cui divideva la stanza sin da quando aveva 9-10 anni, e di aver trovato la forza di scappare da casa solo nel luglio 2022 per andare a vivere con il fidanzato. Registrati, i genitori commentano sconcertati auspicando una lezione: “Se si venisse a sapere che mia figlia è scappata con un italiano verrebbero a cercarla e a portarla via, la meneranno, la terranno per una settimana…questa puttana, noi stiamo morendo di vergogna, le faremo capire che cosa sono gli indiani”.