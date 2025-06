Violentissima grandinata a Chiari: danni strutturali all’ospedale e allagamenti in centro

CHIARI – Ondata di maltempo sul territorio bresciano. Le zone maggiormente colpite sono quelle della Franciacorta e dell’ovest bresciano. I danni principali si sono verificati a Chiari, con lesioni al reparto radiologia dell’ospedale Mellino Mellini. L’informazione ufficiale è arrivata da Asst Franciacorta tramite una nota in cui si legge: “Asst Franciacorta comunica che a causa della violenta grandinata che ha colpito la zona di Chiari nella mattinata di oggi, 16 giugno, si sono verificati alcuni danni alla struttura della Radiologia. Pertanto, le prestazioni radiologiche potrebbero subire sospensioni o variazioni. Gli utenti coinvolti verranno contattati direttamente da Asst Franciacorta per l’eventuale riprogrammazione dell’appuntamento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione”.

Anche il centro della cittadina ha subito vari danni e problemi. La piazza di fronte al Comune si è allagata. e sono stati caduti alcuni alberi, anche a margine della strada. Le richieste di intervento sono state numerose e molti gli interventi, che hanno visto partecipare, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, il sindaco Gabriele Zotti, la polizia locale e dipendenti del comune, la municipalizzata Chiari Servizi e dei carabinieri pure e tanti cittadini.

“Nella difficoltà ieri abbiamo visto il grande cuore dei clarensi – ha detto il primo cittadino – che si sono prodigati per tenere sotto controllo la situazione, con operatori e soccorritori. A tutti va un grazie per la pazienza con cui hanno affrontato le criticità”. In Valle Camonica e sull’alto Sebino ha grandinato e piovuto, senza però grossi problemi per la vegetazione e le cose. In mattinata la circolazione sul Sebino è risultata rallentata.