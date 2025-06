Lo schiaffo dei temporali sulla Lombardia: dove scatta e quando l’allerta gialla

Le previsioni meteo lo hanno annunciato da tempo: il caldo torrido delle ultime giornate è come una bolla che sta esplodere, scatenando rovesci e temporali. Un classico delle ultime stagioni estive con temperature e fenomeni sempre più tropicali. La speranza è che le precipitazioni in arrivo producano danni limitati. A dire il vero, già nella serata di ieri e nella mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, piogge abbondanti sono scese nel Lodigiano e nel Bresciano, con conseguenze tutto sommate contenute.

Allerta gialla sulla Lombardia: la mappa delle aree a rischio temporali

Dove

Ora tocca a Milano e provincia che con Lambro e Seveso rappresenta ormai un’arra critica a ogni acquazzone consistente: il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalle ore 14 lunedi' 16 giugno fino alla mezzanotte. Allerta gialla anche per orobie bergamasche, pianure centrali, Valcamonica, Alpi e Prealpi orientali.

Arriva il maltempo: attenzione ai temporali improvvisi

L’avviso

"Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità”' delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E' importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sara' attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città”

Le previsioni per martedì 17 giugno

Non si prevedono fenomeni meteorologici significativi da segnalare se non isolati rinforzi del vento in Appennino al di sopra dei 600 metri, con locali superamenti di 35 km/h e 60 km/h rispettivamente per velocità media e velocità di raffica nel corso della giornata.