Marone, incidente in galleria: il 29enne Simone Turla muore nello scontro tra camion e due auto

Marone (Brescia) – Un incidente mortale ha paralizzato il traffico sulla Strada Statale 510 Sebina nel primo pomeriggio di lunedì 16 giugno. Un lunedì di sangue visto che nella notte un altro schianto sulla Gardesana è costato la vita a un 19enne.

L’incidente a Marone

Alle 14.15 circa, un violento scontro sotto il tunnel San Carlo, in territorio comunale di Marone, ha provocato un morto e tre feriti, bloccando per ore la viabilità. La vittima è un giovane di 29 anni, deceduto sul colpo. Gli altri coinvolti sono tre uomini di 48, 58 e 71 anni, trasportati in ospedale con ferite di varia entità. Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe centrato almeno due veicoli. Le responsabilità sono ancora da attribuire. Non è al momento chiaro chi abbia invaso la corsia opposta e perché.

L'intervento del soccorso stradale per rimuovere i mezzi distrutti

I soccorsi

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è stata immediata. Gli operatori della centrale di Brescia hanno allertato i soccorritori e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del Comando Provinciale e dei distaccamenti del territorio, che hanno lavorato tra lamiere contorte per estrarre i feriti. Sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale. I mezzi sono in corso di rimozione da parte di Aci Consoli di Iseo.

L'intervento del soccorso stradale per rimuovere i mezzi distrutti

La vittima

L’identità del morto non è ancora stata confermata, ma si tratterebbe di un giovane residente in paese, a pochi chilometri da dove è avvenuto lo scontro che gli è stato fatale. La famiglia è già stata avvisata.

Traffico in tilt

Le ripercussioni sul traffico sono pesantissime. La strada è completamente bloccata. Le code da Brescia in direzione Valle Camonica iniziano prima di Provaglio d’Iseo, mentre la strada è ferma da Gratacasolo nella direzione opposta. Per poter effettuare le operazioni di soccorso è stato necessario chiuderla. Tutti i veicoli sono stati deviati sulla strada costiera, completamente intasata con incolonnamenti chilometrici.