Ondata di caldo in Lombardia, venerdì giornata infernale: picchi fino a 40 gradi

Brescia, 19 giugno 2025 – È finita la tregua (breve, per la verità): l'ondata di calore rialzerà la testa domani, venerdì 20 giugno, con bollino arancione (allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) in tre città: Roma, Bolzano e Brescia. Mentre sabato ci sarà una breve pausa, con un calo del livello di allerta e saranno 10 le città con bollino giallo (livelli 1 di allerta, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione): Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino. È quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

Ma, secondo il bollettino meteo diramato da Arpa, la giornata di domani sarà complicata un po’ ovunque in Lombardia. In particolare per le temperature: in pianura le minime saranno tra 19 e 24 gradi, massime tra 33 e 36 gradi, con picchi prossimi ai 40 gradi.

Sabato e domenica dovrebbe migliorare, con temperature in lieve calo. In pianura minime intorno ai 20 °C, massime intorno ai 32 °C.