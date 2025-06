A Milano si torna a respirare ma quanto durerà la tregua? Il caldo è (di nuovo) in agguato. Le previsioni meteo

Milano, 18 giugno 2025 – Dopo una settimana di caldo e afa infernali nelle scorse ore in Lombardia si è tornati a respirare con le massime rientrate nella soglia dei 26-30 gradi. Ma quanto durerà questa parziale tregua? Nelle prossime ore vedremo una graduale rimonta di un promontorio di alta pressione sull'Europa centro-occidentale, che persisterà fino all'inizio di settimana prossima, garantendo tempo stabile e asciutto, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. E le temperature? Le massime sono previste in aumento fino a venerdì, poi ci sarà un generale lieve calo per l'afflusso di aria più fresca in quota da nord. Ecco le previsioni meteo giorno per giorno del bollettino meteo di Arpa Lombardia e il trend per l’inizio della prossima settimana.

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, con locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve aumento e massime in aumento. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 29 e 32 °C. Zero termico: tra 4400 e 4800 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli, dal mattino da est - sudest; in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile.

Stato del cielo: generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: in generale assenti. Non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 34 °C. Zero termico: tra 4200 e 4400 metri. Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli.

Stato del cielo: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti su Prealpi e Alpi. Precipitazioni: al mattino e pomeriggio deboli su Prealpi centro orientali, in esaurimento in serata. Temperature: minime in lieve aumento e massime in calo a partire dai settori orientali. Zero termico: intorno a 4300 metri. Venti: in pianura da deboli a moderati da est, in montagna deboli a regime di brezza.

Sabato 21 giugno in pianura cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, sui rilievi aumento della nuvolosità in mattinata. Possibilità di deboli precipitazioni al mattino sulla pianura centro occidentale e nel tardo pomeriggio sull'Appennino; sui rilievi possibilità di locali acquazzoni, in esaurimento nel tardo pomeriggio. Temperatura in lieve calo. In pianura venti moderati da est, in montagna deboli variabili, con locali rinforzi. Domenica 22 giugno cielo generalmente sereno, salvo addensamenti sulle Prealpi in mattinata. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli da est in pianura, in montagna deboli variabili.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un'espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale ed Europa centro-occidentale per i primi giorni della prossima settimana con tempo più stabile e soleggiato sull'Italia e un aumento delle temperature, che potrebbero portarsi anche su valori anche di 4-6 C sopra la norma soprattutto al Centro-Nord.